Dolar/TL 6,98 seviyelerinde, Borsa dalgalı

30 Nisan 2020

Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararı, koronavirüs salgınına ilişkin olumlu haberler ve ABD'den gelen poziitif şirket bilançoların etkisiyle güne iyimser başladı. ABD borsaları dün yüzde 3'ler düzeyinde artıda kapamasının ardından bu sabah ABD vadelileri de yüzde 1 civarında yükselişte. Oluşan iyimser havaya Asya borsaları da eşlik ediyor. Asya borsalarının tamamında yeşil ekranlar göze çarparken Japonya'daki yüzde 3'e yaklaşan yükseliş dikkat çekiyor.

Dolar 6,98'de; Borsa İstanbul açılış sonrası dalgalandı



Küresel piyasalardaki iyimserliğe eşlik eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 102.065 puandan başladı. Açılış sonrasında yılın ikinci enflasyon raporunda sunum yapan MB Başkanı Murat Uysal'ın mesajları takip edildi. 102 bin puanın üzerinde başlayan BİST-100 Endeksi, günün ilk bölümünde 101 bin 300 puana çekildikten sonra 101 bin 800 puanda dengelendi.

Dün piyasaların kapanışının ardından 6,99-6,98 seviyelerinden 6,95'lere gerileyen dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Saat 12:10'da dolar/TL 6,9840'ta; euro/TL 7,6050'de seyrediyor.

Gözler ECB faiz kararı ve TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda

ABD vadelileri ve Asya borsalarının artıda olduğu günde yoğun bir gündem piyasaları bekliyor. Piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Ayrıca ABD'den gelen işsizlik maaşı başvuruları ve şirket bilançoları yakında izlenecek. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu açıklandı. MB Başkanı Murat Uysal, bir önceki raporda yüzde 8,2 olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4 olarak revize ettiklerini açıkladı. 2021 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 5,4 olarak sabit bıraktı. Uysal, enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Petrol fiyatlarındaki dün başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. ABD'de akaryakıt talebinin toparlanmaya başladığına yönelik işaretler ve petrol üretiminin azalmaya başladığına dair veriler uluslararası piyasalarda fiyatlarda hızlı toparlanma getirdi.

Brent petrol yüzde 10 civarı yükselişle 24 doların üzerinde değerleniyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin baş aktörü olan ABD ham petrolü ise yüzde 14 yükselişle 17 dolara kadar yükseldi.