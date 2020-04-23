Dolar/TL 6,98'de; petrol yükselişe geçti

23 Nisan 2020

DÜNYA Online



Yurt içinde piyasaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde dünya borsalarında genel itibarıyla alıcılı bir seyir izleniyor. ABD borsalarının dün yüzde 2'nin üzerinde artıda kapanmasının ardından bu sabah itibarıyla ABD vadelileri ve Asya borsalarında ağırlıklı olarak yükselişler söz konusu.

Dolar/TL 6,98'de

Dolar/TL, Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu bu güne 6.98 seviyesinden başladı. Saat 09:50 itibarıyla dolar 6,9825 liradan; euro ise 7,5585 liradan el değiştiriyor.

Dolar/TL kuru dün akşam kısa bir süreliğine de olsa 7 liranın üzerini gördü ve 7.0077 ile Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyesine tırmandı.

Petrolde yükseliş yüzde 10'u geçti

Petrol piyasalarında hafta boyu devam eden düşüş yerini yükselişe bıraktı. Brent petrolün varil fiyatı, dün sabah saatlerinde 16 dolara kadar çekilmesinin ardından başladığı yükselişe bu sabah da devam ediyor. Brent petrolün varili sabah saatlerinde 23 doları aştı. ABD ham petrolü, yüzde 12 civarı artışla 15 doların üzerinde işlem görüyor.

Spot altın fiyatlarında nisan ayı boyunca devam eden 1650-1750 dolar bandındaki hareket sürüyor. Bu sabah, altının ons fiyatı 1720 dolar civarında değerleniyor.

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsaları,koronavirüs salgınına yönelik iyimser beklentilerin artmasına paralel alıcılı seyrederken, Çin negatif ayrıştı.

in'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla 2.838,50 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,52 artışla 19.429,44 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,8 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 31.759 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.013 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise günü yüzde 1 primle 1.914,73 puandan tamamladı.