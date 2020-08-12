'Dolar/TL, 7-30-7,40 bandında dengelenirse 7 liraya doğru çekilebilir'

12 Ağustos 2020

Ekonomi yönetiminin sıkılaştırma politikasına geçisi ve pandemi süreci başta olmak üzere küresel piyasalarda belirleyici rol oynayan gelişmeler neticesinde piyasalarda oldukça hareketli günler yaşanıyor. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri DÜNYA için değerlendirdi.



Geçen hafta tarihi seviyeleri gören ve bu hafta başında bir miktar çekildikten sonra yeniden yukarı yönlü hareketlenen Dolar/TL'de, Doğu Akdeniz üzerinden oluşabilecek jeopolitik tansiyon Türk Lirası varlıklara etkileri bakımından yakından takip edilmesi gerektiğine işaret etti. Barış Ürkün'ün piyasalara ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Dolar/TL Kurda 7.30-7.40 seviyelerine doğru oluşan hızlı yükseliş sonrası TCMB’den gelen adımların etkisiyle bu bölgede bir konsolidasyon çabası daha yukarı seviyelerin görülmesine yazının yazıldığı sıralarda imkan vermedi. Bu açıdan 7.30-7.40 bölgesinde bir dengelenme sağlanabilirse 7.20-7.00 bölgesine doğru geri çekilmeler gözlenebilir. Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz üzerinden oluşabilecek jeopolitik tansiyon Türk Lirası varlıklara etkileri bakımından yakından takip edilmeli.

Spot altında ise 2.075 dolara doğru oluşan son günlerdeki hızlı yükseliş ardından bir soluklanma devresine girildiği gözleniyor. ABD’de vaka sayılarında son birkaç gündür gözlenen düşüş ve hastaneye yatış oranında azalma, gelen ekonomik verilerdeki toparlanma eğiliminin sürmesi, ABD-Çin ticaret gelişmelerine dair görüşmeler öncesi bu durumun piyasaya gerginlik olarak yansımaması gelinen rekor zirve seviyelerden kar satışlarının oluşmasına imkan sağladı. Altında 1.985 ve altında 1.920 Dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler oluşabilir. Bu bölge altında ise 1.895 izleyeceğimiz diğer destek noktası olacak. Endekste ise 985 denemesi sonrası gelen tepki alımları önemliydi. Endekste 985-1035 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanmaya devam edildiği ölçüde yurtdışı piyasalarda da devam eden olumlu hava ve içerideki normalleşme adımlarıyla birlikte yükseliş devam ederse 1.145-1.185 seviyeleri yeni hedefler olabilir.

Yurtiçi piyasalarda özellikle kurban bayramı sonrası TL varlıklarda ciddi hareketlenmelerin yaşandığına şahit olduk. Bayram tatili dönüşünde Londra swap piyasasında Türk Lirası faizlerinin bir anda %1000’li seviyelere yükselmesi akabinde yabancıların Türk Lirası ihtiyacının borsada satışlar yoluyla karşılanması endekslerde sert satış baskısı yarattı. Oluşan bu baskıda yurtdışı piyasalarda negatif yönde ayrıştığımız göze çarptı.

Jeopolitik gelişmelerin de etkilediği Türk Lirası varlıklarında artan dalgalanma ile birlikte kur tarafında da 7.00 TL üzeri seviyelere doğru hızlanan hareketlerin yaşandığını gördük. TCMB’nin önceki PPK toplantılarında mesajlarını verdiği enflasyondaki yukarı yönlü riskler bağlamında güncellenen yıl sonu enflasyon beklentisi sonrası gelen açıklamalar eşliğinde likidite koşullarında esasen normalleşme olarak da nitelendirebileceğimiz sıkılaşma adımları atılmaya başlandı. Haftalık repo ihalelerine ara vermeye başlayan, hedefli ilave likidite adımlarının azaltılacağını açıklayan TCMB, ardından aktif rasyosunda da oransal aşağı yönlü %5’lik güncellemeye gitti ve piyasa yapıcı bankalara sağladığı APİ likidite imkanlarını da 12 Ağustos itibariyle sıfıra indirdi. Bu adımlarla birlikte politika faizine dokunulmadan fonlama maliyeti politika faizine doğru yaklaşmaya başladı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bu adımların ardından politika faizine yaklaşmaya başladığı gözleniyor. Bu gelişmelerin 20 Ağustos’taki PPK toplantısına kadar etkileri TL varlıklar açısından izlenmeye devam edilecek.

Kur oynaklığında düşüş olmaması durumunda üst banda doğru, hatta geç likidite penceresine doğru bir fonlama maliyetinde artış, atılan bu adımlar neticesinde gözlenebilir. İlk etapta politika faizinde yukarı yönlü bir değişiklikten ziyade bahsettiğimiz yollardan fonlama maliyetinde artış yönünde hareketlerin ön planda olacağını düşünüyoruz. Bu hamlelere rağmen kurdaki oynaklık artışının artması enflasyon beklentilerinde bozulma yaratmaya devam edecek olursa politika faizinde de bir güncelleme zorunlu hale gelebilir. Zira yaşanan son gelişmelerle birlikte kredi ve mevduat faizlerinde ve gösterge tahvil faizlerinde de yükselişlerin yaşandığı gözleniyor.