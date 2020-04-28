Dolar/TL 7 sınırında; Borsa artıda

28 Nisan 2020

Küresel piyasalarda dün yaşanan iyimser hava, petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin etkisiyle bugün yerini karışık bir görünüme bıraktı. Dün ABD borsalarının artılarda kapanması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 20'yi bulan düşüşle birlikte ABD vadelilerinde yatay bir seyir dikkat çekiyor. Asya borsalarında ise Japonya hafif düşerken Çin borsaları da artıda kapandı.

Petrol fiyatlarında sert hareketlerin kafaları karıştırdığı küresel piyasalarda yön bulma arayışı sürerken Borsa İstanbul güne yüzde 0,45'lik artışla 101 bin 722 puandan başladı. Açılışın hemen ardından gelen satışlarla kısa süreli olarak eksiye geçen BİST 100 Endeksi, yeniden toparladı ve 102 bin puana doğru hareketlendi. Saat 13:20 sularında Endeks, yüzde 0,27'lik artışla 101.515 puandaydı.

Dolar/TL 7 lira sınırında

Dün borsalardaki alıcılı seyre rağmen yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, bugüne de 6,99 seviyelerinin üzerine başladı. Saat 13:20 itibarıyla dolar/TL kuru 6,9960; euro/ TL ise 7,5750'dan değerleniyor.

Gözler Hazine ihalelerinde

Yurt içi piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken gözler dün rekor talep gören hazine ihalelerinde olacak. BDDK'nın bankalara yönelik aktif rasyo düzenlemesi sonrası yoğun ilgi gören ihalelerde dün Hazine iki ihale sonrası 11 milyar lira borçlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ise 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını ve 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirilecek.

Petrol fiyatlarında sert düşüş