Dolar/TL, 7,08'den güne başladı

06 Mayıs 2020

Ekonomilerin açılmasına yönelik atılan adımlar küresel piyasalarda iyimserliği desteklemeye devam ediyor. ABD borsaları dünü yüzde 1 civarı primli kapattıktan sonra bu sabah itibarıyla ABD vadelilerde hafif artıda seyrediyor. Asya borsalarının genelinde de yükselişler dikkat çekiyor. Asya'da Çin ve Güney Kore borsaları tatilden dönerken; Japonya bugün de kapalı olacak.

Dolar/TL 7,08 seviyelerinde

Yükselişini sürdüren ve dün 7,10'un üzerini gören dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde 7,08 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL 7,67'den el değiştiriyor. Dün sabah saatlerinde 7,02'ye kadar çekilen dolar/TL, Merkez Bankası'nın swap limitlerini artıran düzenlemesi sonrası yükselişe geçerek 7,10 seviyelerine kadar tırmanmıştı.

Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'un uluslararası yatırımcılarla düzenleyeceği telekonferansın piyasalar tarafından yakından izlenecek. Telekonferansın saat 16.00'da başlayacağı açıklandı.

2 gündür hızlı yükselen petrol fiyatları hafif geriledi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, ABD'nin ardından Asya ve Avrupa'da ekonomilerin yeniden açılmaları için atılan adımların etkisi ile geçtiğimiz 2 günde yaşanan hızlı yukarı hareketin ardından bu sabah yönlerini aşağı çevirdiler.



Dün 3,77 dolar, yüzde 13,9 artışla 30,97 dolar/varil seviyesinden kapanan Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 0,22 dolar düşüşle 30,75 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 0,30 dolar kayıpla 24,26 dolar/varilden işlem görüyor.



Petrol fiyatlarındaki hafif gerilemede, ABD'dün API tarafından açıklanan verilerin stoklarda beklentilerin üzerinde bir artış olduğuna işaret etmesi de rol olnadı. ABD'de ham petrol stokları 7,8 milyon varil olan beklentinin üzerinde 8,4 milyon varil arttı.