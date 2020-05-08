Dolar/TL 7,10; Borsa artıda

08 Mayıs 2020

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen telefon trafiği dün piyasaların moralini artırdı. Haftanın son işlem gününde ABD vadelileri yüzde 1'lerin üzerinde artıda seyrederken Asya borsalarının tamamında primler söz konusu. Asya'da yüzde 2,5 civarı değerlenen Japonya NIKKEI 225, yüzde 2,5 civarı artıda.

Dolar/TL 7,10'da dengelendi

Dün oldukça hareketli bir gün geçiren dolar/TL kuru, tarihi seviyelerini 7,27'nin üzerine taşıdıktan sonra 7,07'ye kadar çekildi ve günü 7,09'dan tamamlamıştı.Sabah saatlerinde 7,09 seviyelerine kadar çekildikten sonra 7,16'ya kadar yükselen kur; bu seviyelerden sonra yeniden düşüşe geçti. Saat 11.00 sularında dolar/TL 7,1060'dan; euro/TL 7,6980'den el değiştiriyordu.

BİST 100 artıda

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, dünya borsalardaki pozitif havanın etkisiyle güne

yüzde 0,82 artışla 99 bin 201 puandan başladı. Açılışın ardından gelen satışlarla birlikte BİST 100 Endeksi, 98.600-98.800 bandında hareket ediyor.

Piyasaların gözü ABD istihdam verisinde

Küresel piyasaların gözü bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD istihdam verisinde olacak. Ekonomistler, ABD'de işsizlik oranının yüzde 16 düzeyine ulaşacağını ve bir aylık istihdam kaybının ise 22 milyon civarında gerçekleşmesini bekliyor.

Petrol fiyatlarında toparlanma çabası sürüyor

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin talepte artışı tetikleyeceği umutlarının desteği ile toparlanma çabasını sürdürüyorlar. Ancak talepte canlanma başlasa bile stokların bir süre daha artmaya devam edeceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarında hızlı yükselişler yaşanmasının önüne geçiyor.

Bugün brent petrolün varili düne göre yüzde 3 civarı artışla 30,30 dolar seviyesinden, NYMEX'de Batı Teksas petrolü de yüzde 4,8 yükselişle 24,66 dolar/varilden işlem görüyor.

Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yakın

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışları yine altın fiyatları yukarı çekti. Bugün açıklanacak istihdam rakamlarının koronavirüsün ABD ekonomisine etkisi konusunda karanlık bir tablo ortaya koyacağı endişeleri bir kısım yatırımcının altına yönelmelerine neden oldu.

ABD'de tarım dışı istihdamın Nisan ayında 22 milyon gibi rekor bir düşüş gösterdiğine işaret etmesi beklenen veri öncesi uluslararası piyasalarda spot altın 1.720 dolar/ons seviyesini gördü. Saat 09.30'da spot altının ons fiyatı 1.718 dolar seviyesindeydi.

Ancak analistler, altına yatırımcıların daha büyük ilgi göstermesi için 1.750 dolar/ons seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Günün Ajandası



- TÜİK finansal yatırım araçları reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

- Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit dengesi, iç borç çevirme oranı verilerini açıklayacak (17.30).

- ABD'te toptan stoklar (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları(20.00)