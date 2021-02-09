Dolar/TL, 7,10'un üzerinde, euro/TL 8,60'a yaklaştı

Haftanın ikinci gününde veri bakımından zayıf bir gün yaşanırken kripto paralarda Elon Musk destekli yukarı yönlü hareketler izleniyor. Yurt içinde Merkez Bankası'nın yatırımcı, ekonomist ve analistlerle düzenleyeceği toplantı ön plana çıkıyor.

Haftanın açılışında 7,02'lere çekilen fakat gün içerisinde yükselişe geçerecek 7,12'leri gören dolar/TL, 7,07'den günü tamamlamıştı. Benzer grafikleri çizen euro/TL de 8,46 ile 8,57 arasında dalgalandıktan sonra 8,53'ten günü bitirmişti. Dolar ve euro güne sakin başlangıcın ardından piyasaların açılmasıyla yenidne yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL 7,10'u geçerken euro/TL 8,59'un üzerini gördü.

Vatandaşların dövize ilgi azaldı

TL, dolar ve euro karşısında ekonomi yönetimindeki Kasım ayı başındaki değişiklik sonrası yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Ancak bu değer kazancı Kasım 2020 öncesi 4 yılda yaşanan yüzde 60'ın üzerindeki değer kaybının ardından geldi.

Son 2 haftada ise TL'de dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 ile benzer para birimleri ortalamasından açık ara pozitif oldu.

Kasım'dan beri yabancı girişleri 5 milyar doları portföy yatırımları olmak üzere büyük bölümü swap piyasasından yaklaşık 20 milyar dolar girişe bırakırken bankacılar son haftalarda lokallerin döviz talebinin de oldukça azaldığına dikkat çekiyorlar.

TCMB'nin söylemleri de lokallerin döviz yöneliminin geçen ay ortasından itibaren bittiğini gösteriyor. Bankacılar TCMB'nin rezerv birikimine başlamada önemli bir gösterge olarak nitelendirdiği lokallerin dövizden TL'ye geçişini döviz alım ihalelerinin başlama zamanını anlamak için izliyorlar.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, Aralık 2020 dönemi hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yatırımcı, ekonomist ve analistlerle toplantı

düzenleyecek.



ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (14.00), JOLTS açılan iş sayısı (18.00) ve 3 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) takip edilecek.

Almanya'da cari ve ticaret dengesi (10.00) izlenecek.



Salıyı Çarşambaya bağlayan saatlerde MSCI, 2021 ilk dönem endeks revizyonlarını açıklayacak. Yeni endeksler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.