Dolar/TL 7,11; borsa hafif artıda

08 Mayıs 2020

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen telefon trafiği dün piyasaların moralini artırdı. Haftanın son işlem gününde dünya borsalarında alıcılı bir seyir izleniyor.

ABD'de rekor istihdam kaybı

Piyasaların merakla beklediği ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin hafif altında gelmesine karşın tüm zamanların en büyük kaybını yaşadı. ABD tarım dışı istihdam nisan ayında 20,5 milyon gerilerken işsizlik oranı yüzde 14,7 oldu. Beklentiler işsizlik oranını yüzde 16, istihdam kaybının da 22 milyon civarında olacağı yönündeydi.

Borsa İstanbul hafif artıda



Küresel piyasalardaki pozitif seyre dolar/TL'deki yükseliş baskısı nedeniyle alımlar sınırlı kalıyor. Borsa İstanbul güne 99 bin puan üzerinde başlamasına karşın açılış sonrası 98 bin 500 seviyelerine çekildi ve gün boyu bu düzeydeki seyrini korudu. BİST 100 Endeksi saat 15:45 itibarıyla yüzde 0,16 artıda 98 bin 516 puandaydı.

Dolar/TL 7,10'un hemen üzerinde dengelendi

Dün oldukça hareketli bir gün geçiren dolar/TL kuru, tarihi seviyelerini 7,27'nin üzerine taşıdıktan sonra 7,07'ye kadar çekildi ve günü 7,09'dan tamamlamıştı.Sabah saatlerinde 7,09 seviyelerine kadar çekildikten sonra 7,16'ya kadar yükselen kur; bu seviyelerden sonra yeniden düşüşe geçti. Piyasaların açılışın ardından yaşanan dalgalanmadan sonra dolar/TL gün boyu 7,10-7,12 arasında değerlendi. Saat 15:45'te dolar/TL 7,1175; euro/TL 7,7120'den el değiştiriyordu.

BİST 100 artıda

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, dünya borsalardaki pozitif havanın etkisiyle güne

yüzde 0,82 artışla 99 bin 201 puandan başladı. Açılışın ardından gelen satışlarla birlikte BİST 100 Endeksi, 98.600-98.800 bandında hareket ediyor.

Asya borsaları artıda kapandı

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yeniden gündeme gelen ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişeleri yatıştıran bu gelişmenin yanı sıra ülkelerin koronavirüs sonrası normalleşme adımlarını hızlandırması, pay piyasalarında pozitif seyri beraberinde getirdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artarak 2.894 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artarak haftayı 20.179 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,4 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 31.863 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.190 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.945,8 puandan kapandı.

Petrol fiyatlarında toparlanma çabası sürüyor



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin talepte artışı tetikleyeceği umutlarının desteği ile toparlanma çabasını sürdürüyorlar. Ancak talepte canlanma başlasa bile stokların bir süre daha artmaya devam edeceği değerlendirmeleri petrol fiyatlarında hızlı yükselişler yaşanmasının önüne geçiyor.

Bugün brent petrolün varili düne göre yüzde 1,3 civarı artışla 29,80 dolar seviyesinden, NYMEX'de Batı Teksas petrolü de yüzde 4,8 yükselişle 24,66 dolar/varilden işlem görüyor.

Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yakın

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışları yine altın fiyatları yukarı çekti. Bugün açıklanacak istihdam rakamlarının koronavirüsün ABD ekonomisine etkisi konusunda karanlık bir tablo ortaya koyacağı endişeleri bir kısım yatırımcının altına yönelmelerine neden oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 15.45'te spot altının ons fiyatı 1.718 dolar seviyesindeydi.

Ancak analistler, altına yatırımcıların daha büyük ilgi göstermesi için 1.750 dolar/ons seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade ediyorlar