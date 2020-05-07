Dolar/TL 7,20'nin üzerine çıktı

07 Mayıs 2020

Küresel piyasalar, ABD vadelileri ve Asya borsaları eşliğinde güne iyimser bir başlangıç yapıyor. Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler dolar/TL'de yaşanan yükselişte. Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı. Bu sabahki ilk işlemler ise 7,21 seviyesinin üzerinde gerçekleştiriliyor. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü.



Saat 08:20 itibarıyla dolar/TL'de 7,2170'ten; euro/TL'de 7,80'den işlemler geçiyor. Yurtiçi piyasalarda bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dolar/TL kurundaki hareketler izlenecek.

Asya borsalarında karışık görünüm

Asya borsaları Çin'de ihracatın şaşırtıcı bir şekilde yükseliş kaydetmesinin ardından kayıplarını geri alırken, Çin borsaları kayıplarının bir kısmını geri aldı. Japonya borsaları ise uzun tatilden yatay bir şekilde döndü.



ABD borsaları dün ekside kapanırken ABD vadelileri bu sabah saatlerinde yüzde 1'e yaklaşan artılar göze çarpıyor.

ABD'de Çin'e yönelik virüs eleştirileri sürüyor

ABD, virüs salgınına erken müdahale konusunda eleştirdiği Beijing'e karşı cezai

eylemleri değerlendirirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Çin'e yönelik sert

eleştirisini tekrarladı.



ABD Başkan Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin'in, koronavirüs küresel olarak

yayılmadan önce Ocak ayında imzaladığı Birinci Aşama ticaret anlaşması kapsamında

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yakından izlediğini söyledi.

Günün Ajandası



- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).

- ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), haftalık işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (15.30), haftalık doğal gaz stokları (17.30), tüketici kredileri (22.00) verileri izlenecek.

- İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz kararını açıklayacak (14.00).



