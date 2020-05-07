Dolar/TL 7.25 ile tarihi zirveyi yeniledi

07 Mayıs 2020

Yükseliş eğilimine devam eden dolar/TL, bu sabah tüm zamanların rekorunu yeniledi. Kur, 7.25 seviyesini test etti.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı. Kur, 7.25 seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü. 7.25 seviyenin test edilmesinin ardından kur, 7.23 seviyelerinde işlem görüyor. Bu arada Euro/TL de 7.83 seviyesine kadar çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 artışla 98 bin 579 puandan güne başladı. Açılış sonrası gelen satışlarla Endeks, 98 bin puanın altına çekildi.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Dün uluslararası yatırımcılarla düzenlenen telekonferansta sunum yapan Bakan Albayrak, G20 ile swap görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Birden fazla anlaşma olabilir" dedi. Albayrak, swap konusunda IMF ile masada olunmadığını ifade etti.

AA: Düzenleyici kurumlar harekete geçti



Bu arada Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, dünkü işlemlerde ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya çalıştığı, ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremediklerinden temerrüde düştükleri öne sürüldü. AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, serbest piyasanın kurallarına uymayan işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği bildirildi.

BDDK'ya manipülasyon tespiti için geniş yetki



“Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler” ile ilgili maddenin ardından bugün Resmi Gazete’de konuyla ilgili bir yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik BDDK'ya manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve söylemleri belirlemede geniş yetkiler tanımlıyor.





BDDK'ya manipülasyon tespiti için geniş yetki

'Döviz likiditesi ihtiyacı yükselişin ana sebebi'

Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketleri değerlendiren Ekonomist Soner Kuru, yükselişin ana sebebi olarak gördüğümüz bu durum neticesinde piyasalarda döviz likiditesi ihtiyacı olduğunu ifade etti. Kuru'nun değerlendirmesi şöyle:



"Doların uluslararası piyasada değerli olduğu ve sermayenin gelişmekte olan ülkelerden çıkma eğiliminde olduğu bu süreçte pandemi nedeniyle içeride atılan mali adımlar ve sağlanan destekler dolaşımdaki TL miktarını artırıyor.

Kurdaki yükselişin ana sebebi olarak gördüğümüz bu durum neticesinde piyasalarda döviz likiditesi ihtiyacı hakim. daha önce bu noktada yapılan açıklamalar piyasada beklenti oluşturmuş, kur 7 TL altında bir süre dengede kalmıştı ancak döviz likidite enjekte edecek bir adımın gelmemiş olması son günlerde kurda yeni bir yukarı hareket başlattı.

Uluslararası kurumlarla yapılacak bir swap veya kredi anlaşması neticesinde döviz likiditesine ulaşılabilirse miktara bağımlı olarak kurda ilk etapta 6,80 seviyelerine sonrasında 6,40'lara kadar hızlı bir düşüş olabilir.

Kurda kalıcı bir geri çekilme için ise olası bu anlaşmalara ilaveten küresel tarafta da gelişmekte olan ülkelere bir sermaye akımı trendi başlaması gerektiğini düşünmekteyiz ki bu ağırlıklı olarak pandeminin seyrine bağlı olacak."