Dolar/TL, 7,30'un altına geriledi

Türkiye'de 2020 yılı ve son çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklandı.Türkiye ekonomisi, 2020 yılının son çeyreğinde 5,9 büyüme kaydederken 2020 yılı tamamındaki büyüme yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından haftaya düşüşle başlayan döviz kurlarındaki saşağı yönlü hareket daha da derinleşti. Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk saatlerinde 7,40'ın altına çekilmişti. Büyüme verisi öncesinde 7,37-7,38 seviyelerindeki kur, piyasaların da açılmasıyla birlikte 7,30'un altına kadar çekildi. Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL de dolar/TL'deki hareketle paralel olarak 8,80'in altına geldi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak (15.00). İl il normalleşme kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan geçen hafta, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halka ifade edeceğim." açıklaması yapmıştı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 2021 yılının ilk ayına ilişkin sektör verilerini yayımlayacak (14.00).

Yurt dışında en önemli veriler İmalat Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri olacak. Asya'dan başlayarak sırasıyla 37 ülke veya bölge için PMI verileri açıklanacak.



ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (18.00) verileri takip edilecek.



Avrupa'da günün en önemli verisi Almanya'dan gelecek olan enflasyon rakamları olacak (16.00).