Dolar/TL 7,31'e kadar çekildi
Piyasalar, yarınki Merkez Bankası faiz kararını beklerken dün 7,40'ın üzerini gören dolar/TL, bugün 7,31'e kadar çekildi. Euro/TL ise 8,73'e indi. Sabahki ilk işlemler birlikte 1.100 puanın üzerine çıkan BİST 100, kapanışa doğru 1.110 puana tırmandı.
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı öncesinde Türk Lirası, bugünkü işlemlerde dolar ve euro karşısında güç kazandı. Dün 7,40'ın üzerine tırmanan dolar/TL bugün 7,31'lere kadar çekilirken euro/TL ise 8,73'e geriledi. Euro/TL de dün tarihi zirvelerini 8,80'in üzerine taşımıştı.
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'de küresel iyimserliğe paralel olarak yüzde 0,64'lük artışla 1.099 puandan güne başladı. Açılışın ardından 1.100 puanın üzerinde dengelenen BİST 100, günün ikinci bölümünde 1.110 puanı aştı.
Saat 16:20 itibarıyla BİST 100 Endeksi yüzde 1,64 primle 1.110 puandan işlem görürken dolar/TL 7,3150'den euro/TL ise 8,7340'tan el değiştiriyordu.
Altın 2.000 doların üzerinde tutunamadı
Altın fiyatları, dün sert yükseldikten sonra yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarını beklerken 2.000 doların altına düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2.014 dolarda bir haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün 1.990 dolar düzeyinde değerleniyor.
Petrol fiyatları geriledi
Petrol fiyatları, ekonomik canlandırma paketi görüşmelerinin askıda kalmasıyla ABD petrol
talebinin beklendiği kadar hızlı iyileşemeyeceği endişelerinin ABD ham petrol stoklarındaki
beklenenden fazla olan gerilemeyi gölgelemesiyle hafif düştü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 45,08 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 düşüşle 42,68 dolarda seyretti.