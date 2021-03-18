Dolar/TL 7,32'lere kadar indi

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararında piyasalara sürpriz yaparak, politika faizini 200 baz puan artırdı. PPK'nın 'önden yüklemeli, güçlü sıkılaştırma' kararı ile beklentilerin üzerindeki faiz artışı sonrası dolar/TL, 7,47 seviyelerinden 7,35'in altına indi. Borsa İstanbul, bankacılık hisseleri önderliğinde yükselişe geçti.

TCMB'nin kararı öncesinde 7,47 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 7,3420 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL yüzde 2,3 düşüşle 8,7810'dan, sterlin/TL ise yüzde 2 gerileyerek 10,2710'dan satılıyor.

Bankacılık hisseleri hızlandı

Borsa İstanbul'da da kazançlar artarken BİST 100 Endeksi, 1.574 puan seviyesine çıktı. Bankacılık hisseleri Borsa İstanbul'daki yükselişte yüzde 3'e varan ile öncülük ediyor. Analistler, TCMB'nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk lirası varlıkları desteklediğini bildirdi.

TCMB'den 100 baz puan artış bekleniyordu

Piyasa anketlerinde, Merkez Bankası'nın bugünkü PPK'da faizleri 100 baz puan civarında artıracağı sonuçları ağır basıyordu. Merkez Bankası, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini bildirdi.