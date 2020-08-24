Dolar/TL, 7,35'in üzerinde

24 Ağustos 2020

Piyasalarda bugün yurt içinde Temmuz ayı turist verileri ve Hazine'nin dört yıl vadeli sabit faizli ve yedi yıl vadeli değişken faizli tahvilleri yeniden ihracı izlenecek. Yurt dışında ise perşembe günü yapılacak olan Fed yıllık sempozyumu izlenecek. Fed Başkanı Jerome Powell para politikası hakkında bir konuşma yapacak.

Saat 11:20 itibarıyla dolar/TL 7,3570'ten değerlenirken euro/TL 8,6885'ten el değiştiriyor. Borsa İstanbul BİST 100 ise yüzde 0,15 1.1111 puandan işlem görüyor.

Fonlama faizi yükseliyor

Geçen hafta politika faizini değiştirmeyerek kısa vadeli faizleri sabit tutan Merkez Bankası (TCMB) likidite adımlarıyla ortalama fonlama maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor. TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini cuma itibarıyla yüzde 9.52'ye yükseltti. Bu veriler 200 baz puanın üzerinde bir sıkılaştırma anlamına geliyor. TCMB ayrıca geçen hafta reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para (YP) zorunlu karşılık oranlarını da artırdı. TCMB böylece salgın döneminde finans sistemine sağladığı 17.7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditeyi geri çekmiş oldu.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair tahminlerini paylaşacağı bu haftaki Jackson Hole toplantıları öncesinde dolar başlıca para birimleri karşısında yatay seyretti.

Dolar endeksi Cuma gününden beri belirgin değişim göstermeyerek 93.218 seviyesine gelirken iki yılı aşkın en düşük seviyesini gördü.