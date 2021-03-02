Dolar/TL 7,35'in üzerini gördü

Dolar/TL'de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1,6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7,5'li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla dün 7,25'in altına kadar geriledi. Yüzde 2'nin üzerinde gerileyen dolar ve euro, Türk Lirası karşısında bugün değerlendi.

Sabah saatlerinde yatay seyreden döviz kurları, piyasaların açılmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Dün, 7,21'e kadar geriledikten sonra 7,30'un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 7,35'in üzerine çıktı.

Euro/TL için de 8,80'i aştı. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9,10 seviyesini gördükten sonra dün 8,70'e kadar çekilmişti.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde bugün şubat ayı dış ticaret rakamları dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şubat ayı ihracat rakamlarını saat 11:30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Yurt dışında ise saat 10.00'da Almanya'da perakende satış verileri ve saat 11:55'te Almanya işsizlik rakamları açıklanacak. Saat 13:00'te de Euro bölgesi şubat ayı öncü TÜFE verisi gelecek.