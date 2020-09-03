Dolar/TL, 7,40'ı aştı

03 Eylül 2020

Dolar/TL'de bu hafta başında 7,34'lerden başlayan yükseliş hareketi kuru 7,40'ın üzerine taşıdı. Sabah saatlerinde 7.35'li seviyelerden parite etkisiyle yeniden 7.40'a doğru yükselen dolar/TL'de enflasyon verisinin beklentilerden daha iyi gelmesine rağmen yükselişini sürdürdü. Saat 10:40 itibarıyla dolar/TL 7,4060 seviyelerinden el değiştiriyor. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 7,4160 olarak geçtiğimiz hafta görülmüştü. Euro/TL ise sabah saatlerindeki 8,72'lerden 8,75'in üzerine doğru hareketlendi.

Borsa İstanbul'da ise işlemler saat 10:40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.088 puandan gerçekleştiriliyordu.

Ağustos ayına ilişkin TÜİK enflasyon verileri ardından piyasalarda bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısı da takip edilecek.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalar, Çin hizmet sektöründeki toparlanmanın devam etmesi ve ABD'nin ekonomiyi destekleyici yeni adımlar atacağı beklentisinin risk iştahını canlandırmasıyla güne yükselişlerle başladı. ABD vadelileri, Wall Street'te dün gelen rekorların ardından bu sabah yatay seyrediyor. Özellikle Çin'den gelen verilerin desteğiyle Asya borsalarında da ağırlıklı olarak yeşil ekranlar dikkat çekiyor. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla yaklaşık son 2 buçuk yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Endeks böylece art arda üçüncü seansta kazanım kaydetti. Avustralya borsası yüzde 1 civarı ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Çin lokomotif hisseleri ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise açılıştaki kazanımlarını geri vererek hafif eksiye geçti..

Piyasalarda artan risk iştahı altını düşürdü

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün güçlü seyreden dolar ve ABD imalat sektöründeki toparlanmanın etkisiyle yüzde 1.4 düşüşle 19 Ağustos'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 civarı düşüşle 1.936 dolarda bulunuyor.

Petrol fiyatları da düşüşte

Petrol fiyatları hafif yükseldi ancak ABD verilerinin yakıt talebinin düştüğünü ve COVID-19 salgınından toparlanmanın geciktiğini göstermesinin ardından dün son haftaların en düşük seviyelerini gördü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bugün yüzde 0.3 gerileyerek 44,30 dolara indi. ABD hafif ham petrolü ise 41,30 dolardan işlem görüyor.

Hem Brent hem de ABD hafif ham petrolü dün yüzde 2'den fazla düşüş kaydetmişti. ABD hafif ham petrolü yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesini görürken Brent 21 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Çin'de hizmet PMI dört aydır yükseliyor

Çin Caixin/Markit hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos'ta 50 seviyesinin üzerinde kalarak hizmet sektörünün art arda dördüncü ayda büyüme kaydettiğini gösterdi. Şirketler Ocak'tan bu yana ilk kez işçi alımlarını artırdılar. Ekonominin yaklaşık %60'ını ve kentlerdeki istihdamın yarısını oluşturan hizmetler sektörü, koronavirüs salgınından sonra toparlanmakta büyük imalatçılara göre daha yavaş kaldı. Ancak kentlerdeki COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla son aylarda toparlanma ivme kazandı.