Dolar/TL, 7,40'ın üzerini gördü

Dolar/TL'de yükseliş akşam saatlerinde hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesiyle dolar/TL 7,44 seviyelerini gördü.

Geçen hafta 6,9'a kadar gerileyen dolar/TL haftaya 7,01 seviyesinden başlamıştı. Hafta boyunca yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL'de haftalık bazda yüzde 5 yükseliş yaşandı.

ABD tahvil faizindeki yükseliş piyasaya baskı yaratan en önemli başlıklardan biri. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1,5 seviyesinden yüzde 1,6 seviyesine çıktı.

Dolar/TL de söz konusu harekete bağlı olarak 7,44 seviyelerine kadar çıktı.

FED yetkililerinden gelen açıklamalar sonrası ADB 10 yıllıklar yüzde 1,5'in altına tekrar geriledi.

Dolar/TL saat 22:25 itibariyle 7,32 seviyesinde yer aldı.

Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'na göre ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü baskının azalması için emtia fiyatlarındaki, özellikle bakır fiyatındaki artışın durması yada yavaşlaması gerekiyor. Aslanoğlu, "Baskının devam etmesi durumunda, Fed getiri eğrisi kontrolünü muhtemelen seslendirecek" yorumunu yaptı.

Bu arada ABD'de güne düşüşle başlayan endeksler açılıştaki satıcılı seyrini artırmış durumda.