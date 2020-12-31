Dolar/TL 7,45'in üzerine çıktı

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve piyasalara verdiği mesajlarla 8,58 zirvesinden düşüşe geçen dolar/TL, 7 haftalık periyotta yaklaşık yüzde 15 geriledi. 2020'nın son işlem gününe de dolar/TL 7,36-7,37 bandında yatay hareketle başlamıştı. Euro/TL de benzer bir tabloyla 9,05'li seviyelerden işlem görüyordu. Ancak günün ilk yarısında kademeli olarak yükselişe geçen döviz kurları yüzde 1 civarı değerlendi. Dolar/TL 7,46'nın üzerine çıkarken euro/TL ise 9,19'u gördü.

Yılın son gününde küresel piyasalar nasıl?

Dünya borsalarının büyük bir kısmı bugün tatil nedeniyle kapalı veya yarım gün işlem görecek. Asya borsalarında, açık olan piyasalarda özellikle de Çin endeksleri 2020 yılının son gününde yukarı yönlü bir seyir izleseler de ABD vadeli endekslerinde yatay, hafif aşağı yönlü bir hareket görülüyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da pek çok piyasanın kapalı olduğu bugün, Londra'da FTSE 100 vadeli endeksinde de düşüş var.



Shanghay Bileşik Endeksi düne göre yüzde 0,82 yükselirken, Shenzhen CSI 300 endeksi de düne göre yüzde 0,94 artıda. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi ise yılın son gününü yüzde 0,31 artışla tamamladı.



Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 2 puan kayıpla 30.300 puandan işlem görürken, S&P 500 vadeli endeksi 1,75 puan,yüzde 0,05 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 3,25 puan, yüzde 0,03 ekside.

Londra'da FTSE 100 vadeli endeksi 46 puan yüzde, 0,71 geriledi.