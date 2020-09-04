Dolar/TL, 7,45'in üzerini gördü

04 Eylül 2020

Küresel piyasalar ABD'deki sert satışların gölgesinde satış ağırlıklı olarak başladı. Yurt içinde ise Borsa İstanbul dünya borsalarının genelinden farklı olarak yükselişle açıldı. Borsadaki pozitif ayrışmaya rağmen Türk Lirası'ndaki değer kaybı ise devam ediyor.



Dün 7,45'i geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bugün de yükselişini sürdürüyor. Piyasalar açılmadan önce 7,43 düzeyinde seyreden dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Kur tarihi seviyelerini 7,4557'ye çıkardı. Sonrasında bir miktar gerileyen dolar/TL saat 11:45'de 7,4325'ten değerleniyordu. aynı dakikalarda euro/TL ise 8,8120'den; BİST 100 Endeksi ise yüzde 0,42 primle 1.0180 puandan işlem görüyordu.

Piyasalarda TCMB'nin aylık enflasyon hakkındaki değerlendirmesinin ardından ve Ağustos ayı reel efektif kur endeksi takip edilecek.

Kur neden yükseliyor?

Bugün ve dün akşam saatlerinde özellikle dolar/TL'de yaşanan yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısından verilen mesajlar önemli bir rol oynuyor. 200'ün üzerinde katılımcı yer aldığı toplantıda yapılan açıklamalar TCMB'nin kısa vadede politika faizini artırma yönünde adım atmayacağı şeklinde yorumlandı.

Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısındaki 6 katılımcının Reuters'a verdiği bilgilere göre, toplantıda şu mesajlar öne plana çıktı:

*TCMB rezervlerin kısa vadeli döviz borç ödemelerini karşılayacak durumda olduğunu söyledi

*TCMB son zorunlu karşılık adımının etkisinin rezervlerde kısa sürede artış olarak görüleceğini belirtti

*TCMB enflasyonun önümüzdeki dönemde gerileyeceği beklentisini koruyor

*TCMB doğrudan politika faizi yerine likidite tedbiri uygulamasında, salgın nedeniyle oluşan geçici faktörlerin de etkili olduğu sinyalini verdi

*TCMB politika faizinde hızlı değişiklikler için iç ve dış belirsizliklerin yüksek olduğu mesajını verdi

*TCMB döviz geçişkenliğinin önümüzdeki dönemde enflasyonda daha güçlü etki yaratabileceği sinyalini verdi

*TCMB yıl sonu enflasyon tahminlerinde olası değişikliklerin Ekim ayı sonundaki enflasyon raporunda yapılacağını belirtti

*TCMB likidite adımlarında sıkılaştırma yönlü daha fazla yerinin olduğunu belirtti

TCMB'den enflasyon değerlendirmesi: 'ÖTV' olumsuz, 'KDV' olumlu yansır

Küresel piyasalar kızardı