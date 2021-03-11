Dolar/TL, 7,50'nin altında güne başladı

Türkiye'de ödemeler dengesi verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı yakından takip edilecek.

Döviz kurlarında haftanın ilk günü yaşanan yüzde 3'leri bulan yükselişler, ABD tahvil getirilerindeki düşüşler birlikte salı ve çarşamba günü geri veriledi. Dün, günün son saatleride 7,50'nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,48-7,49 seviyelerinden değerleniyor. Dolar ile benzer grafikleri çizen euro/TL de 8,95'lerden işlem görüyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6,90 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 7,78'in üzerine kadar yükselmişti.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası tarafından açıklanacak ödemeler dengesi günün en önemli verisi olacak. Foreks'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Ocak ayı cari işlemler medyan tahmini 1 milyar 675 milyon dolar açık olarak belirlendi (10.00).



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı son çeyrek dönem için verimlilik istatistiklerini yayımlayacak.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında en önemli gündem Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı olacak. ECB'nin bu ayki toplantısında da faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ECB'nin refinansman operasyon gösterge faizi yüzde 0,00, mevduat faizi yüzde -0,50 seviyesinde bulunuyor (15.45).



Açıklamanın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek (16.30)

ABD'de işsizlik başvuruları (16.30), JOLTS açılan iş (18.00) ve 30 yıllık tahvil ihalesi izlenecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.