Dolar/TL, 7,50'nin altında tutunmaya çalışıyor

16 Eylül 2020

Küresel piyasalar, Çin ve ABD'de açıklanan olumlu ekonomik verilerden destek bularak yükselişini sürdürüyor. Dünya piyasalarında hafta başından bu yana artan risk iştahına paralel bir şekilde Borsa İstanbul'da da poziitif bir gün yaşanıyor. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,12 artışla 1.112 puandan işlem görüyor.

Sabahın erken saatlerinde yatay seyreden döviz kurları, işlemlerin başlamasıyla hafifi yukarı hareketlendi. Dolar/TL, saat 10:40'ta 7.4970 seviyesinde değerlenirken aynı dakikalarda euro/TL 8.8920'den işlem görüyor.

Dün 7.50'nin hemen altında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42'ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı.

Gözler Fed'in faiz kararında

Piyasalarda günün en önemli konu başlığını bu akşam açıklanacak Fed'in para politikası kararı oluşturuyor. Fed'in kararı bugün TSİ 2100'da açıklanacak ve ardından Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Bu toplantı, Fed'in enflasyonun yüzde 2 olan hedefin üzerine çıkmasına göz yumacağını açıklamasının ardından yaptığı ilk toplantı olacak. İşlemciler, Fed'in yeni para politikası duruşunun daha da gevşemeye imkan vereceği beklentisiyle yen alımına yöneldi. Ancak doların da alt seviyelerde destek bulması Fed'in olası yeni gevşeme kararların temkinli yaklaşan yatırımcılar olduğuna işaret ediyor.

Haftanın kalanında ise TCMB beklenti anketi ve İngiltere ve Japonya merkez bankası faiz kararları takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Hazine borçlanmasını azaltıyor

Hazine Pazartesi ve dün gerçekleştirdiği 3 ihale ile Eylül ayı borçlanma programına 4.7 milyar TL'si piyasadan yaklaşık 5.4 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine Eylül ayında toplam 25.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 7.3 milyar TL'si piyasadan 10 milyar TL'lik iç borçlanma öngördü. Bu veriler geçmiş aylara kıyasla Hazine'nin borçlanmasını ciddi ölçüde azaltacağını gösteriyor.

Yunanistan ve AB geriliminde olası yaptırımlar izleniyor



Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarında üye ülkeler Yunanistan ve Kıbrıs'ı tam olarak desteklediğini söyleyen AB, diyalog başlamazsa olası yaptırımları planladığını açıkladı. AB liderleri 24-25 Eylül'de yapılacak zirvede karar alabilir.

Piyasalarda Yunanistan ve AB ile ilişkilerde olası bir gerilim ve yaptırım ihtimali zaman zaman satış baskısı olarak hissediliyor. Olası yaptırımların ekonomiyi etkileyecek düzeyde olup olmayacağı takip ediliyor.

TCMB sıkılaştırmayı kuvvetlendirmeye devam ediyor

Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarının ardından önceki hafta yüzde 10.15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yeniden artırmaya başladı.

Ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 10,33'ye yükseldi. Bu seviye geçen hafta başına göre yaklaşık 15 baz puanlık yeni sıkılaştırma anlamına geliyor.

Öte yandan Pazartesi günü yüzde 11,75 seviyesindeki geç likidite penceresi depo piyasasında 14 milyar TL tutarında kullanımın da ilk kez gerçekleştmesi ardından dün de aynı tutarda kullanım oldu.

Piyasalarda TCMB'nin mevcut sıkılaştırma adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi, mevduat stopaj oranlarının aşağı yönlü güncellenmesi ve enerji keşfinin yukarı yönlü revize edilebileceğine yönelik beklentiler de TL cinsi yatırım araçlarını son dönemde destekleyen ya da destekleyebilecek beklentiler olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 500-550 baz puan arasındaki seyrini sürüyor. 5 yıllık CDS Moody's not indirimi ardından sınırlı yükselse de yeniden 500 puana doğru düşüşte. CDS bu sabah 502/510 seviyesinde.