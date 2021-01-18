Dolar/TL, 7,50'nin üzerine tırmandı

Geçtiğimiz hafta boyunca 7,33 ile 7,52 aralığında dalgalanan dolar/TL, haftanın açılışında 7,50'nin üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise benzer bir grafikle yüzde 1 civarı artışla 9,09 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz eleştirileriyle haftayı 7.5 seviyelerinde tamamlamıştı.

Kur Ocak ayı başında Ağustos 2020'den beri en düşük olan 7.24 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Yabancı yatırımcılar tarafından TL'ye yönelik önerileri sürerken lokal yatırımcılarda ise dolarizasyondan dönüş için en ufak bir sinyal görülmüş değil. Son olarak geçen hafta Socienete Generale dolar/TL'de 6.7 hedefi ile öneri yaptı. Yurtiçi yerleşiklerin altın ve döviz hesapları 8 Ocak haftasında yeni tarihi rekor olan 235.86 milyar dolara yükselmiş durumda. Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı da %53.4'e yükselmiş durumda.

TCMB'nin son 2 yılda 130 milyar dolarlık rezerv kaybında önemli bir etkisi bulunan dolarizasyonda henüz çözülme olmaması piyasalarda önemli bir endişe olarak takip edilmeye devam ediyor.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyündeki artış 6 Kasım haftasında yaşanan ekonomi yönetimindeki değişimden beri 5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'ye yönelik toplam girişi bankacılar 15-17 milyar dolar civarında tahmin ederken Erdoğan da ilgili tutarın 15 milyar doları aştığını Cuma günü söyledi.

Öte yandan kamu bankalarının 2020 ortasında 12 milyar doları aşan döviz açık pozisyonu 8 Ocak haftası itibarıyla 1 milyar doların altına indi.

İstanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Kamunun yani TCMB artı ekonomi yönetiminin dolar/TL'de ideal kur olarak 7.30-40 arasını benimsediğini, kur bu bandın altına indikçe kamu bankaları veya TCMB'nin döviz alacağını düşünürüz. Bir başka döviz toplama yolu da Prof Hakan Kara'nın değindiği gibi, TL değer kazandıkça, TCMB'den döviz alarak enerji ithalatını ödeyen KİT'lerin açık piyasaya yönlendirilmesi olabilir" dedi ve ekledi:

Yurt dışında günün ajandası

Euro Bölgesi maliye bakanları, Euro'nun uluslararası rolünü, COVID19 krizinin ardından Euro Bölgesindeki dengesizlikleri tartışmak üzere bir araya gelecekler (17.00).