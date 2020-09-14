ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

Dolar/TL 7,50'nin üzerini gördü

Yukarı yönlü bir seyir izleyen döviz kurlarında euronun ardından dolar da rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 7,50 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Dolar/TL 7,50'nin üzerini gördü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Moody's'in not düşürme kararının yukarı yönlü bir seyir izleyen döviz kurlarında euronun ardından dolar da rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 7,50 seviyesinin üzerini test etti.

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta 7,4983 seviyesini görerek rekor kırmış ardından 7,41'lere kadar gerilemişti. 

Dolar/TL paritesi saat 20.26 itibariyle 7,4960 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 8,8922 ise seviyelerinde işlem gerçekleştiriyor.

Geçen hafta ECB toplantısı sonrası 8,88 seviyesini gören Euro/TL ise gün içerisinde 8,90 ile rekor tazelemişti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap