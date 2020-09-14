Dolar/TL 7,50'nin üzerini gördü
Yukarı yönlü bir seyir izleyen döviz kurlarında euronun ardından dolar da rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 7,50 seviyesini görerek rekor tazeledi.
Moody's'in not düşürme kararının yukarı yönlü bir seyir izleyen döviz kurlarında euronun ardından dolar da rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 7,50 seviyesinin üzerini test etti.
Dolar/TL, geçtiğimiz hafta 7,4983 seviyesini görerek rekor kırmış ardından 7,41'lere kadar gerilemişti.
Dolar/TL paritesi saat 20.26 itibariyle 7,4960 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 8,8922 ise seviyelerinde işlem gerçekleştiriyor.
Geçen hafta ECB toplantısı sonrası 8,88 seviyesini gören Euro/TL ise gün içerisinde 8,90 ile rekor tazelemişti.