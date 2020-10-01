Dolar/TL, 7,65'e kadar geriledi

01 Ekim 2020

Türk Lirası, dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurlarına karşı kaydettiği değer artışını bu sabah da koruyor. Dün kapanışa doğru belirgin bir şekilde düşüşe geçen ve 7,70'in diplerine doğru hareketlenen dolar/TL bu sabah 7,65'ten işlem görüyor. Benzer grafikleri çizen euro/TL'de bu sabah 9 liranın da altına indi.. İngiliz sterlini ise yatay hareketlerle 9,89 liradan el değiştiriyor.

Yurt içi piyasalarda imalat PMI ve eylül ayına ilişkin öncü dış ticaret rakamları takip edilecek.

Küresel piyasalarda sınırlı yükseliş

Küresel piyasalarda hisseler ABD destek paketi için umutların artmasıyla yukarı yönlü hareketini sürdürmeye çabaladı ancak ABD başkanlık seçimleri öncesi artan belirsizlik ve Japonya hisse piyasasındaki teknik sorunlar kazanımları sınırladı. Asya borsalarında işlem hacimleri Tokya Borsası'nda (TSE) yaşanan teknik sorun ve Çin ve Güney Kore'deki resmi tatiller nedeniyle düşük seviyede gerçekleşti. ABD vadeli kontrarları ülkede yayımlanan güçlü ADP istihdam verisi ve uzun süredir ertelenen koronavirüs yardım paketinde mesafe katedildiğine yönelik haberlerle dün kaydedilen yükselişi devam ettirerek yüzde 0,6 düzeyinde artıda seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükselirken Avustralya borsaları yüzde 1,4 artıda.

Japonya'da sistemlerin ne zaman devreye gireceği açıklanmadı



TSE'de yaşanan teknik sıkıntılar nedeniyle hisse alım satımları durduruldu. TSE'den yapılan açıklamada alımların tüm gün durdurulduğu ve sistemlerin ne zaman devreye gireceğinin bilinmediği ifade edildi. Osaka'da işlem gören türev ürünler bu sıkıntılardan etkilenmezken Japonya borsası vadeli işlemleri ABD işlemlerini takip ederek %0,5 yükseldi.

Altında son 4 yılın en büyük aylık düşüşü

Altın fiyatları dolardaki gerileme ve ABD'de koronavirüs yardım paketi üzerinde mesafe katedildiğine yönelik işaretlerin altını daha çekici hale getirmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 yükselerek 1.891 dolardan işlem görürken Eylül ayında 2016 yılından beri aylık en büyük düşüşünü kaydettikten sonra Ekim ayına artıda başladı. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 yükselerek 1.897 dolar seviyesini gördü.

Petrolde salgın baskısı sürüyor



Petrol fiyatları ABD'de 2,2 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin oylamasının iki partinin üzerinde anlaşacağı bir pakete yönelik umutlarla ertelenmesiyle yatay seyretti. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve dar talep koşullarının devam edeceği beklentisi fiyatlar üzerindeki baskısını sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 42.3 dolar düzeyinde seyrederken ABD ham petrolü ise dün yüzde 2,4 yükseldikten sonra bugün hafif bir kayıpla 40,2 dolar civarında işlem görüyor.