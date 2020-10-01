Dolar/TL, 7,65'in ardından yükselişte

01 Ekim 2020

Türk Lirası, dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurlarına karşı kaydettiği değer artışını bu sabah da koruyor. Dün kapanışa doğru belirgin bir şekilde düşüşe geçen ve 7,70'in diplerine doğru hareketlenen dolar/TL bu sabah 7,65'e, benzer grafiği çizen euro/TL de 9 liranın altını gördü.



Döviz kurları piyasaların açılmasıyla bir miktar yukarı yönlü harekete geçti. Saat 11:35 itibarıyla dolar/TL 7,6140; euro/TL 9,0490 ve İngiliz Sterlini ise 9,9190'dan el değiştiriyor.

Yurt içi piyasalarda bugün açıklanan büyümenin öncü göstergelerinden biri olan imalat PMI verisi eylülde üst üste 2 ayır düşüşe işaret ederken günün ikinci yarısında PPK toplantı özeti ve para banka istatistikleri takip edilecek.

Altında son 4 yılın en büyük aylık düşüşü

Altın fiyatları dolardaki gerileme ve ABD'de koronavirüs yardım paketi üzerinde mesafe katedildiğine yönelik işaretlerin altını daha çekici hale getirmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 yükselerek 1.891 dolardan işlem görürken Eylül ayında 2016 yılından beri aylık en büyük düşüşünü kaydettikten sonra Ekim ayına artıda başladı. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 yükselerek 1.897 dolar seviyesini gördü.

Petrolde salgın baskısı sürüyor



Petrol fiyatları ABD'de 2,2 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin oylamasının iki partinin üzerinde anlaşacağı bir pakete yönelik umutlarla ertelenmesiyle yatay seyretti. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve dar talep koşullarının devam edeceği beklentisi fiyatlar üzerindeki baskısını sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 42.3 dolar düzeyinde seyrederken ABD ham petrolü ise dün yüzde 2,4 yükseldikten sonra bugün hafif bir kayıpla 40,2 dolar civarında işlem görüyor.