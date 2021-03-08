Dolar/TL 7,70 seviyesini test etti

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt içinde doğrudan fiyatlanacak önemli bir verinin bulunmadığı günde, döviz kurlarında dış dinamiklere bağlı hareketlilik arttı. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'yi aşan yükselişle 7,70 seviyelerini gördü. Euro/TL ise 9,15'lere yükseldi.

ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi küresel piyasalarda baskı yaratmay devam ediyor. Yeni haftaya güç kaybıyla başlayan Türk lirası, gelişen ülke kurları içinde en fazla değer kaybeden para birimlerinden bir. Dolar/TL gün içerisinde yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 7,7087 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL ise en yüksek 9,1537 seviyesini gördü.

MB'den faiz artışı beklentisi güçleniyor

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artışı beklentileri de piyasada her geçen gün kuvvetleniyor. Tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda yüzde 15,61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken yükselişin Nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması nedeniyle TCMB'nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa genelinde hakim değil.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Bankacılar ayrıca yatırımcıların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için piyasa hareketlerinde dalgalanmaların devam edeceğini ifade ediyorlar.

Borsa yeniden eksiye geçti

Borsa İstanbul açılıştaki kazanımları sıfırladı ve düşüşe geçti. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise açılışın ardından gelen kazanımlarını gün ortasına doğru geri verdi. Günün ikinci yarısında satışlar devam etti ve endeks yüzde 1 civarı düşüle 1.526 puana .çekildi.

"BİST 100'de 1.525-1.564 aralığı önemli"

BİST 100 performansına yönelik bilgi notunu DÜNYA ile paylaşan Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış ÜRKÜN, endekste 1.564 seviyesini önemine işaret etti. 1.582’den gelen düşüş trendinde direnç olarak izlenecek bu seviye aşılmadan şimdilik 1.525-1.564 aralığında hareketler izlemeye devam edileceğini aktaran Ürkün, 'Yurt dışının risk iştahının artışı ile birlikte 1.564 aşılabilirse yükselişlerde yeni bir ivme yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.