Dolar/TL, 7,80 sınırından döndü

Yurt içi piyasalarda haftanın tek gündemini Merkez Bankası'nın PPK sonrası açıklayacağı faiz kararı oluşturyor. Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimindeki değişimler sonrası yaşanan yüzde 10 geri çekilmenin ardından dolar/TL'de 7,70 merkezindeki sınırlı hareketler yaşanıyor. Bu sabah saatlerinde bu seviyeleri koruyan dolar/TL, 7,69-7,70 bandında; euro/TL 9,12-9,13 düzeyinde yatay başlamıştı.



Piyasaların hareketlenmesiyle birlikte yönünü yukarı çeviren kurlar öğleden sonra yüzde 1'e yakın yükseliş yaşadı. 7,7980 seviyelerinii gören dolar/TL sonrasında bir miktar gevşedi. Saat 15.05 itibarıyla 7,7720'den euro/TL ise 9,2315'ten işlem görüyor.

Kabine toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında COVİD-19 salgınında gelinen son durum ve yeni önlem alınıp alınmayacağının görüşülmesi bekleniyor. Yerli aşı konusunda son gelinen noktanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam toplanan Bilim Kurulu'nun ardından, ”Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı” açıklaması yaptı.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.