Dolar/TL, 7,87'nin üzerini gördü

Veriler ve gündem bakımından sakin geçen haftanın ilk bölümünün ardından bugün, piyasalarda oldukça yoğun bir gün yaşanıyor. Yurt içinde açıklanan istihdam verilerinde beklendiği gibi işten çıkarma yasaklarının etkisiyle işsizlik oranları düşüşünü sürdürdü ve yüzde 12,7'ye geriledi. Yurtdışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi takip edilecek.



Hafta boyu 7,80'in hemen üzerinde dar bir bant aralığında hareket eden dolar/TL, bugün gün ortasına doğru hareketlendi. 7,82-7,83 seviyelerinden güne başlayan dolar/TL, gün içi zirvesini 7,87'nin üzerine kadar taşıdı. Euro/TL ise 9,53'leri gördü.

ECB'nin Euro Bölgesi için yeni teşvik tedbirleri açıklaması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin bugün yapacağı toplantıdan, resesyonun vurduğu Euro Bölgesi ekonomisini bir koronavirüs aşısı geliştirilene ve toplumun geniş kesimlerine uygulanana kadar destekleyecek yeni teşvik tedbirleri açıklaması bekleniyor.



ECB, geçtiğimiz ay yaptığı toplantıda ekonomiyi desteklemek için yeni tedbirler almayı kararlaştırmış ancak bu tedbirlerin detaylarını ortaya koymamıştı.



Ekonomistler, ECB'nin Pandemi Acil Alım Progragramı'nı (PEPP) en azç 500 milyar dolar artırmasını ve süresini de 6 ay uzatmasını bekliyorlar. Buna göre PEPP'in büyüklüğü 1,85 trilyon euro seviyesine çıkacak ve program 2022 sonuna kadar devam edecek.



ECB bugünkü toplantıda 2021 ve 2022 için makro ekonomik tahminlerini de açıklayacak.

Yönetim Konseyi toplantısından karar Türkiye saati ile 15.45'te gelecek. ECB Başkanı Lagarde de alınan kararlara ilişkin olarak saat 16,30'da basın toplantısı düzenleyecek.