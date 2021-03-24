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Dolar/TL 7,90 seviyesinde

Gün içerisinde 8 liranın üzerini test eden Dolar/TL, bir miktar geri çekilerek 7,90 seviyesine kadar indi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dolar/TL'de iki yönlü dalgalanma sürerken, dalga boyu ilk işlem gününe göre görece kısalmış durumda. 

Gün içi en yüksek seviye olarak 8,04'ü gören dolar/TL, bir miktar geri çekilerek 7,90'ın altını test etti. Euro/TL de gün içerisinde 9,53 seviyesine kadar yükseldi.

Saat 18:19 itibariyle dolar/TL 7,91, euro/TL ise 9,40 seviyesinde işlem görüyor.

Erdoğan'dan vatandaşa döviz çağrısı 

Partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde ekonomi mesajları da veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor" dedi. Erdoğan, "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum" ifadesini kullandı.
 

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