Dolar/TL, 7,90'ın altına geriledi

19 Ekim 2020

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı kritik haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta, 7,96 ile rekor seviyeleri gördükten sonra ağırlıklı olarak 7,93-7,95 hattında hareket eden dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,90'ın altına geriledi. Euro/TL de benzer bir grafik çizerek 9,23'ler düzeyine kadar çekildi. 7,8706'yı gördükten sonra yeniden alımların geldiği kur saat 11:30 itibarıyla dolar/TL 7,8940'tan; euro/TL ise 9,2660'tan el değiştiriyor.

Borsa İstanbul'da hisse senetleri, ortalama yüzde 0,6 primle 1.199 puandan işlem görüyor.

Bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı kurların yönü için belirleyici verisi olarak izleniyor. Piyasada TCMB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler ise ABD seçimleri, Brexit gelişmeleri, koronavirüste küresel artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

"7,90'ın altında ilk destek 7,86'da"



İkon Menkul Değerler tarafındna hazırlanan bilgi notunda dolar/TL için 7,90'ın altı seviyelerde ilk destek seviyesi olarak 7,862ya işaret ediliyor. Kurumun dolar/TL değerlendirmesi şöyle:



"Geçtiğimiz hafta 7.9579 direnç bölgesini kırma denemelerinde başarılı olamayan USDTRY paritesi haftanın son işlem gününde satışla karşılaştı ve 7.9000 bandına doğru çekildi. Teknik açıdan bakıldığında, siyah yükselen trend çizgisini aşağı kıran paritede

7.8961, 7.8380 ve mavi yükselen kanalın alt bandı sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönelimlerde ise kademeli olarak 7.9300, 7.9579 ve 8.0000 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir."

Geçen haftanın tamamında yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi yatay seyretti. Dolara yön veren unsurlar arasında yatırımcıların artan koronavirüs vakalarına dair endişeleri, ABD seçiminin yaklaşmasıyla yatırımcıların takındıkları tutum ve ekonomik canlandırma paketine yönelik gelişmeler bulunuyor.

Fonlama maliyeti 12,26'ya çıktı

TCMB'nin devam eden sıkılaştırma adımları piyasalardaki en önemli destek unsuru olmaya devam ediyor. Bankanın piyasaya uyguladığı fonlamanın son maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü itibarıyla yüzde 12.26'ya yükseldi. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altına kadar inmişti. Bu da 500 baz puana yakın sıkılaştırma uygulandığı anlamına geliyor.

Fonlama maliyeti geçen hafta ilk kez mevcut enflasyonun üzerine çıktı. TCMB'nin politika faizi yüzde 10.25, faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 13.25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise Eylül'de yüzde 11.75 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise 500 baz puan civarında seyretmeyi sürdürdü. 570 baz puandan düşüşe geçtikten sonra jeopolitik tansiyon nedeniyle dalgalanan CDS bu sabah saat 0849'da 519/529 seviyesindeydi.