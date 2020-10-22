Dolar/TL 7,95'e kadar çıktı
Merkez Bankası, oluşan güçlü beklentilere rağmen politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Sürpriz karar sonrasında döviz kurları sert bir şekilde yükselişe geçti. Son günlerde 7,80'in altını gören dolar/TL kuru, 7,95'in üzerini gördü.
Merkez Bankası, bugün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 10,25 düzeyinde serbest bıraktı. Piyasalarda oluşan faiz artışı beklentisiyle 7,80'in altına kadar çekilen dolar/TL, ilk tepki olarak 7,95'in üzerine tırmandı.
Piyasalarda yapılan tüm anketlerde katılımcıların neredeyse tamamı faizlerde artışa gidilmesini bekliyordu. Geçtiğimiz hafta 7,95'i aşarak rekor tazeleyen kur, bu beklentiyle birlikte kur bugün 7,78'e kadar çekilmişti. Kararın açıklanmasıyla birlikte bir haftalık düşüşü geri veren dolar/TL 7,9589'a kadar çıktı.
Saat 14:10 itibarıyla dolar/TL 7,9290'dan euro/TL 9,3760'tan değerleniyor.
Merkez Bankasından bir ters köşe daha!