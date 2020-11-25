Dolar/TL 8 liranın üzerinde güne başladı

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin faiz kararıyla 7,50'lere kadar gerileyen dolar/TL, üst üset dördüncü işlem gününe de yükselişle başladı. Son iki ayın en düşük seviyeleri olan 7,50'ye göre artış, 4 günde 50 kuruşu geçti. Dün piyasaların kapanışıyla birlikte 8 liranın üzerine doğru hareketlenen dolar, bu sabah 7,99-8,00 lira seviyelerinden el değiştiriyor. Euro/TL için ise 9,53 seviyeleri mevcut...

ABD'de yoğun bir veri akışının olduğu günde, yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor.



Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve aşı ile ilgili gelişmeler küresel piyasalarca izlenmeye devam ederken, yurt içinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları ana gündem olacak.

MGK saat 15:00'da başlayacak



Bu yılın beşinci MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki saat

15.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ayrıca Ak Parti Grup Toplantısında konuşacak (12.00) ve İSEDAK toplantısına canlı bağlanarak açılışını yapacak (13.30).



Bugünkü MGK'da Türk ordusunun Azerbaycan'da üstlenebileceği görev, Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konular ele alınacak. En son Doğu Akdeniz'de Libya'nın 200 kilometre kuzeyinde Rosaline A isimli bir Türk kargo gemisi Alman Hamburg fırkateyni tarafından durdurularak, arama yapılmak istenmiş, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 29 Kasım'a uzatılmasıyla ilgili yeni NAVTEX ilan edilmişti.



OPEC+ hafta boyunca toplanacak

OPEC+ petrol ve enerji bakanlarının gelecek hafta yapacakları ve 2021 yılı ilk çeyrek üretim miktarına karar verecekleri toplantı öncesinde OPEC ve müttefiklerinin uzmanları bu hafta boyunca toplantılar yapacaklar.



OPEC'in ekonomik komisyonu kurulunun teknik düzeyde yetkililerin yapacağı toplantıların ilki bugün gerçekleştirilecek. OPEC+ bakanlarının gelecek hafta yapılacak toplantıda üretimin 2021 ilk çeyrekte cari seviyede devam ettirilmesi yönünde bir karar almaları bekleniyor.

ABD'de veri gündemi yoğun

ABD'de yarın tatil olması nedeniyle veriler bugüne yoğunlaşmış durumda. MBA mortgage endeksleri (15.00), işsizlik başvuruları, GSYH ikinci tahmini, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mas siparişleri, öncü mal ticaret dengesi (16.30), Michigan tüketici güven endeksi, yeni konut satışları (18.00), DOE petrol stokları (18.30), doğal gaz stokları (20.00) verileri takip edilecek.



Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası(Fed) Kasım toplantısının tutanakları yayımlanacak (22.00). Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC) 4-5 Kasım günleri gerçekleştirdiği toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarında ve politika duruşunda değişiklik yapmamıştı. Faiz oranlarının sıfıra yakın seviyede kalmasını ve tahvil alımlarının cari hızla devam ettirilmesini karar veren Fed, bu kararı oybirliği ile almıştı.