Dolar/TL, 8,10-8,15 bandında sıkıştı

Piyasalar, ABD Merkez Bankası(Fed) Tutanaklarına odaklanırken yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmesi verisi dışında önemli bir gündem bulunmuyor.

Küresel piyasalarda ABD Doları, nisan ayının ilk haftası itibariyle güç kaybederken bu süreçte dolar/TL kuru 8,10-8,15 aralığında sıkıştı. Nİsan ayı başında 8,40 sınırından gerileyen dolar/TL üste üste 4. gününde de ağırlıklı olarak 8,10-8,15 bandında seyrediyor. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL bu aralığın üst sınırında 8,14-8,15 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 9,68-9,69 düzeyinde işlem görüyor.

Dolar iki haftanın en düşük seviyelerinde

Dolar ABD tahvil getirilerinin gerilemesinin ardından başlıca para birimleri karşısında iki

haftanın dip seviyesine geriledi.

Dolar endeksi 31 Mart'ta 5 ayın zirvesi olan 93.439'u gördükten sonra başlayan gerilemesini

sürdürdü. Yaklaşık 2 haftanın dip seviyesi olan 92.246'ya gerileyen dolar son olarak 92.343'te

bulunuyor.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşacak (12.00).



TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmeleri duyuracak (17.30).

ABD'de MBA mortgage endeksleri (14.00), dış ticaret (15.30), DOE petrol stokları (17.30) verileri izlenecek.

Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.



ABD Merkez Bankası(Fed), 16-17 Mart FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed söz konusu toplantıda faiz aralığını yüzde 0,00-0,25 olarak korumuştu (21.00).

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass 2021 Bahar toplantılarında konuşma yapacak.