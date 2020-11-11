Dolar/TL, 8,18'de dengelendi

11 Kasım 2020

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanan yurt içi piyasalarda oynaklık düşmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen piyasa dostu mesajların etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8,18 düzeyinde dengeli bir seyir izledi.



Bu sabah saat 08:00 itibarıyla dolar/TL 8,1880'den işlem görüyordu. Aynı dakikalarda euro/TL de 9,6870 düzeyinde el değiştiriyor.

Dolar/TL, dün günün ilk bölümünde 8,35 seviyelerini test ettikten sonra ikinci bölümde 8,20'nin altına gerilemişti.

Gözler cari denge verisinde

Yurt içinde haftanın en önemli verisi olan ödemeler dengesi rakamları bugün açıklanacak. Foreks'in 13 ekonomist ile yaptığı ankete göre Eylül'de cari dengenin 2,52 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.



Öte yandan bütçe görüşmelerine bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile devam edilecek.