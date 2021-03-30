Dolar/TL 8,25'in üzerinde güne başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Yurt dışında Almanya enflasyon ve Euro Bölgesi güven endeksleri takip edilecek.

Yeni haftanın ilk gününde 8,20'nin üzerine tırmanan dolar/TL, yeni günün ilk dakikalarına 9,28'in üzerinde başladı. Sonrasında miktar gevşeyen dolar/TL, sabah saatleri itibariyle 8,25 düzeyinde dengelendi. Euro/TL ise 9,75'in üzerini gördü.

Ekonomi yönetiminde bir kritik görev değişikliği daha yaşandı. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine Mustafa Duman atandı.



GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak (10.00).

TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açılış konuşmasıyla ilk kez kamuoyu önüne çıkması bekleniyor. Toplantıda Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2020 hesap yılına ait raporları ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif görüşülecek, Banka Meclisinin 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği ile Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2021 tarihi bitiminde boşalacak üç üyeliği için seçim yapılacak. (14.00).



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu(MGK) toplantısı gerçekleştirilecek (15.00).

ABD'de FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (16.00), Conferance Board Tüketici Güven Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.



Avrupa'da Almanya enflasyon ve Euro Bölgesi güven endeksleri verileri ön plana çıkıyor. Almanya'da Şubat ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 1,3 artmıştı. Euro Bölgesinde Ekonomik Görünüm Endeksi 93,4, Tüketici Güven Endeksi -14,8 seviyesinde açıklanmıştı.