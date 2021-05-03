Dolar/TL 8,30 altında tutunmaya çalışıyor

Geçen haftanın başlangıcında 8,48'e kadar çıktıktan sonra 8,15'e kadar çekilen dolar/TL haftanın son günü güçlü bir yükselişle kapanışı 8,2750'den yapmıştı. Gündemin oldukça yoğun olduğu haftaya dalgalı bir başlangıç yapan dolar/TL, günün ikinci bölümünde sakin bir gün geçiriyor. Enflasyon öncesi 8,33'ün üzerine çıkan dolar/TL, yükselişlerini geri verdi ve haftaya başladığı 8,27-8,28 seviyelerine geriledi. Gün içi en yüksek seviye olarak 10,0355'i gören euro/TL ise 10 lira civarında dar bir bant aralığında dalgalanıyor.



Günün kalanında benzer seviyeleri koruyan dolar/TL saat 18:25 itibarıyla 8,25'ten euro/TL ise 9,96'dan işlem görüyordu.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) baş ekonomisti Robin Brooks, ABD Doları karşısında Türk Lirası için adil değer tahminini, Mart ayından bu yana ortamda yaşanan kötüleşmeden kaynaklı olarak 7,50'den 9,50'ye yükselttiklerini bildirdi.

Dolar, küresel piyasalar kazançlarını koruyor

Dolar haftaya Cuma günkü kazanımlarını koruyarak girdi. Dikkatini bu hafta yapılacak olan merkez bankası toplantıları ve ABD ekonomisine dair verilere çeviren yatırımcılar küresel enflasyon tahminleri hakkındaki ipuçlarına ve yetkililerin buna vereceği yanıtlara odaklandı. Dolar, euro karşısında 1.2029 dolar, yen karşısında ise 109.28 yen seviyesinde yatay seyretti. Dolar endeksi Cuma günkü yükselişin ardından bugün 91.242 seviyesinde yatay seyretti. Endeks Nisan ayında küresel ekonominin toparlanacağı beklentisiyle ekonomisi ihracata dayalı ülkelerin para birimlerinin tırmanışa geçmesiyle %2 gerilemişti.

Avustralya ve Yeni Zelanda doları Nisan boyunca yükseliş kaydetse de Cuma günü doların ABD'de açıklanan güçlü tüketim verilerinden destek almasının ardından değer yitirmişlerdi. Avustralya doları haftaya %0.1 yükselişle son 20 günlük ortalaması olan 0.7714 doların üzerinde 0.7724 dolar seviyesinde başladı. Yeni Zelanda doları ise %0.2 yükselerek 0.7174 dolar seviyesinden işlem gördü. Sterlin 1.3825 dolar seviyeisnde yatay seyretti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün TSİ 2120'de bir konuşma yapması beklenirken hafta boyunca diğer Fed yetkilileri de çeşitli açıklamalarda bulunacaklar. Bu hafta Avustralya, İngiltere ve Norveç merkez bankaları para politikalarına ilişkin toplantılar gerçekleştirecekler.