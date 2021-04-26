Dolar/TL, 8,30'un altını gördü

Yurt içinde bugün Kabine toplantısından çıkacak sonuç beklenirken hafta sonu Biden'dan gelen 'soykırım' açıklaması sonra ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik haber akışı izleniyor.

Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler geçiren döviz kurları yüzde 4'ün üzerinde yükselişle haftayı kapatmıştı. Cuma günkü kapanış seviyesi 8,35 olan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,48'e kadar tırmandı. Euro/TL'de ise 10,20'nin üzerine çıkarken 10,22 seviyeleri görüldü.

Piyasaların açılmasıyla birlikte ve kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi'nde yükselişin sürdüğüne yönelik veriler takip edildi. Piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte döviz kurları da düşüşe geçti ve cuma günkü kapanışın altına geriledi. Dolar/TL 8,30'un altına gelirken euro/TL 10,05 çekildi.

Dolar, küresel piyasalarda güç kaybediyor

Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası

toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına dair spekülasyonların

etkisiyle geriledi.



Euro günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Almanya Ifo endeksi verisi öncesinde dolar

karşısında iki ayın zirvesine yükseldi. İyileşme göstermesi beklenen Almanya Ifo endeksi ekonomik görünüme yönelik umutları canlandırabilir.



Powell, bu haftaki toplantıda istihdamdaki iyileşme ve koronavirüs aşılamalarındaki artışın

ekonomiye verilen desteğin geri çekilmesini garanti edip etmediğine dair sorularla karşılaşacak

gibi görünüyor. Ancak çoğu analist Powell'ın bu konuda konuşmanın erken olduğunu söylemesini

bekliyor. Bu durum da Hazine tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Dolar, yen karşısında 107.75 ile 4 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine yakın seyretti. Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi

bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından

izleyecekler.

Gözler Kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'nin iki hafta önce aldığı kısmi kapanma kararları bugün sona eriyor. Bugünkü toplantıda Ramazan Bayramı sürecinde alınacak olası yeni önlemler ele alınacak. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak. Toplantıda ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları için kullandığı "Soykırım" ifadesi sonrası ABD ile ilişkiler ile Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere diğer gündem maddelerinin de ele alınması bekleniyor.