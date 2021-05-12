Dolar/TL, 8,30'un üzerinde euro/TL hafif düşüşte

Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak. Yurt dışında ABD enflasyon verileri takip edilecek.

Hafta başından bu yana 8,25-8,30 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, bu sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 civarı artışla 08,30'un hemen üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise dolar/TL'ye nazaran daha sakin ve hafif düşüşle 10,07-10,08 bandında.

Bugün gözler ABD enflasyon verilerinde olacak

Yurt içinde kısa günün tek verisinde TÜİK Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak. Mart ayında satışlar yüzde 2,4 artışla 111 bin 241 adet olmuştu. TÜİK ayrıca mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

ABD'de günün en önemli verisi tüketici fiyatları olacak (15.30). Tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. Piyasalarda Nisan ayı beklentisi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,6 artış yönünde oluştu.

ABD'nin diğer verileri MBA mortgage (14.00), DoE petrol stokları (17.30) ve bütçe dengesi (21.00) olacak.

Avrupa'da piyasalarında önemli veriler bulunuyor, İngiltere'de sanayi üretimi, GSYH, ticaret ve işletme yatırımları, Almanya'da final tüketici fiyatları (09.00), Fransa tüketici fiyatları (09.45), Euro Bölgesi sanayi üretimi (12.00) verileri açıklanacak.

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (11.00).