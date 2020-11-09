Dolar/TL, 8,35 seviyelerine indi, euro/TL 10 liranın altında

09 Kasım 2020

Türk lirası varlıklar, yeni bir haftaya daha oldukça hareketli bir gündemle başlıyor. ABD başkanlığına Joe Biden’ın seçilmesi, Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal’ın atanması ve son olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa paylaşımı, fiyatlamalarda rol oynayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan iki kritik gelişme sonrasında dolar, Türk Lirası karşısında sert düştü. Yeni haftanın ilk dakikalarında dolar/TL kuru 8,35'e kadar çekilirken gece boyunca en düşük seviye olarak 8,3455'i gören kur sabah 08:50 itibarıyla 8,4245'ten el değiştiriyordu. Geçtiğimiz haftayı 10,1264'ten kapatan euro/TL ise 10 liranın altına geriledi. 9,9230'a kadar çekilen euro/TL saat 08:50 itibarıyla 10,0260 seviyelerindeydi.

Yeni Merkez Bankası Başkanından ilk açıklama

Hafta sonu Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Naci Ağbal'dan ilk açıklama geldi. Temel amacın fiyat istikrarı olduğunu kaydeden Naci Ağbal, "Tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak. 19 Kasım'a kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilecek" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal: 19 Kasım'a kadar gelişmeleri izleyeceğiz, tüm araçlar kullanılacak

Albayrak'ın Instagram hesabından görevden ayrılma açıklaması