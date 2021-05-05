Dolar/TL, 8,35'in üzerinde; euro/TL 10,05'i gördü

Piyasalarda bugün yurt içinde Merkez Bankası Beklenti Anketi, yurt dışında hizmet sektörü

PMI verileri takip edilecek.

Dün günün ilk bölümünde 8,34'e kadar yükseldikten sonra yatay bir seyir izleyen dolar/TL günü 8,32 civarında tamamlamıştı. Bu sabah saatlerinde dünkü kapanışa göre hafif ekside seyreden dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla yönünü yukar çevirdi ve 8,35'in üzerine çıktı. Euro/TL ise 10 liranın üzerindeki hareketini sürdürdü ve 10,03'e kadar tırmandı.

ABD Doları, küresel piyasalarda kazanımlarını artırıyor

Dolar, Yellen'in ABD'de faiz oranlarında artışa gidilmesi gerekebileceği açıklamalarının ve teknoloji hisselerindeki satıcılı seyrin risk iştahını azaltmasının ardından kazanımlarını artırmaya çalıştı. Euro dolardaki toparlanmayla baskı altında kalarak 1.2012 dolara gerilerken, 1.1995/1.2000 dolardaki destek seviyesinin altına düşme riskiyle karşı karşıya kaldı. Yellen'in açıklamalarından etkilenen büyük teknoloji hisseleri dün sert düşerek, Nasdaq endeksinin %1.88 gerilemesine neden oldu. Dolar endeksi 91.282'ye yükseldi. Dolar endeksi, kazanımlarını artırabilmek için 91.425 olan direnç seviyesini aşmaya çalışıyor. Dolar, yen karşısında 109.31 dolarda yatay seyretti. Dolar, yen karşısında da 109.61 seviyesindeki direnç seviyesini kırmaya çalışıyor.

GÜNÜN AJANDASI

Merkez Bankası "Beklenti Anketi" sonuçlarını açıklayacak. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,12, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,26 olarak açıklanmıştı.

ABD'de MBA mortgage endeksleri (14.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), ISM hizmet sektörü PMI (17.00), DoE petrol stokları (17.30) izlenecek. ADP özel sektör istihdamında Mart ayında yaşanan 517 bin artışın ardından, geçen ay 800 bin artış olduğu tahmin ediliyor.

Global piyasalarda hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Euro Bölgesinde üretici fiyatları (12.00) günün diğer önemli verisi olacak (12.00). Üretici fiyatları aylık tahmini yüzde 1,2, yıllık tahmini yüzde 4,2 artış olacağı yönünde oluştu. Bir önceki ay sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 1,5 artış yaşanmıştı.