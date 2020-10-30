Dolar/TL 8,37'nin üzerini gördü

Yurt içi piyasalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle verilen 1,5 günlük aranın ardından hareketli bir gün geçiriyor. Yoğun veri akışının takip edildiği günde dolar/TL, günün ikinci yarısında 8,3570'le rekor seviyelerini güncelledi. Piyasa açılış dakikalarına yakın Merkez Bankası'ndan gelen yeni sıkılaştırma hamlesiyle dolar/TL, 8,2670'e kadar çekilmişti. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla birlikte kur gün ortasında 8,35'in üzerine çıkan dolar/TL, kapanışa doğru bu seviyelerini 8,37'nin üzerine taşıdı. Dün 9,7811 ile rekor kıran euro/TL de benzer hareketlerle 9,66'ya kadar çekildikten sonra tarihi seviyelerini 9,8011 olarak güncelledi.

Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor





TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor. Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak. Altın ve petrol fiyatlarında son durum

Altın, doların yükselişinin durması, ABD ile Avrupa'daki artan koronavirüs vakaları ve yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.875 dolara çıktı. Petrol fiyatları bugün hafif bir yükseliş gösterse de Avrupa ve ABD'deki artan koronavirüs vaka sayısının enerji tüketimini azaltabileceğine dair endişelerle üst üste ikinci aylık kaybına doğru ilerliyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 38,05 dolara çıkarken, ABD hafif ham petrolü ise 36,27 dolar düzeyinde



Yurt dışında hangi veriler izlenecek?



ABD'de günün en önemli verileri kişisel gelir ve harcamalar (15.30) ile Michigan tüketici güven endeksi (17.00) olacak. ABD'de ayrıca Chicago PMI (16.45) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri de takip edilecek.



Euro Bölgesinde öncü tüketici fiyat ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Yine aynı bölge için Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçları, önümüzdeki döneme ilişkin piyasalara bilgi verecek.

Almanya'da perakende satışlar (10.00), Fransa'da ilk büyüme rakamları piyasaların diğer izleyeceği veriler olacak. ABD'de bu hafta sonu yaz saati uygulaması sona eriyor.

ABD'de vaka sayısında rekor kırdı



ABD'de son 24 saat içinde tespit edilen 91 bin 248 COVID-19 vakası, salgının başından bu yana tek bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre toplam COVID-19 vakası sayısı 7 milyon 546 bin 488'e ulaştı. ABD'de COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saate yaşanan binden fazla ölüm ile birlikte 229 bini aştı.