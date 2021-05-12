Dolar/TL 8,40 seviyesini aştı

Yurt içi piyasalarda Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün işlem yapıldı. Yurt dışında ABD enflasyon verilerinde beklentilerin üzerinde artış piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Hafta başından bu yana 8,25-8,30 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, ABD enflasyonunda beklentileri aşması sonrası yönünü yukarı çevirdi. Kur, yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle 8,43 seviyesini test etti. Euro/TL ise 10,20 seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda dolar güç kazandı

ABD'den gelen enflasyon verisiyle birlikte ABD Doları da küresel piyasalarda güç kazanırken ABD Dolar Endeksi, 90,22 seviyesinden 90,40'ın üzerine tırmandı.

ABD'de nisan ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 4,2 artış kaydetti. Böylelikle ülkede tüketici enflasyonu 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.