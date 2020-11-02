Dolar/TL 8,40'ı aştı

02 Kasım 2020

Yurt içi piyasalarda haftanın ve ayın ilk iş gününde, döviz kurları yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 8,3450'lerden kapatan dolar/TL, geçtiğimiz hafta da gördüğü 8,387 seviyelerinden haftaya başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte kademe kademe yükselişini sürdüren kur, 8,40'ı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise cuma günkü 9,67 düzeyindeki kapanışın ardından bugün yüzde 1'i geçen artışlar 9,77'yi aştı.

Yurt içi piyasalarda bugün en önemli veri gündemini ise ekim ayı dış ticaret rakamları oluşturuyor. İmalat sektörü PMI verisinde bir önceki aya 1,1 puanlık artış yaşandığının açıklanmasının ardından gözler dış ticaret verilerine odaklandı. Öte yandan Borsa İstanbul şirketlerinin 3.çeyrek döneme ilişkin mali tabloları gelmeye devam edecek. Günün en önemli beklenen mali tabloları İş Bankası, Aygaz, Sabancı Holding ve TSKB olacak.

Altın yatay, petrolde düşüş sürüyor

Yarın gerçekleştirilecek olan ABD seçimleri öncesinde altın fiyatları ise yatay bir başlangıç yapıyor. Altının ons fiyatı 1.882 dolar düzeyinden işlem görüyor. Petrol fiyatları ise artan vaka sayıları ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin de etkisiyle yüzde 3'ün üzerinden değer kaybediyor. Bu sabah saatlerinde 37 doların altına gerileyen brent petrolün varili 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Küresel piyasalar Çin PMI verisiyle toparlandı



ABD'de başkanlık yarışında kazananın belli olacağı haftanın başlangıcında küresel piyasalar Çin'de imalat PMI'ın on yılın en hızlı genişlemesini kaydetmesiyle bir ayın dip seviyesinden yükselişe geçti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 artışla 573.04'e yükseldi. Çin Caixin/Markit imalat sanayi satın alma yöneticileri

endeksindeki (PMI) yükseliş, ülkenin koronavirüsü kontrol altına almadaki başarısı

sayesinde ekonominin Avrupa veya ABD kadar zarar görmeyeceği beklentisiyle borsaları

yukarı taşıdı.

Pek çok Batı ülkesinde COVID-19 salgının hızlanıyor olması ve salgın ile mücadelede

tecrit uygulamalarına geri dönülmesi küresel ekonomik görünüm üzerinde baskı yaratıyor.

Yurt dışında Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD için final imalat sektörü PMI verileri izlenirken, diğer ülkeler için ilk PMI verileri takip edilecek. ABD'de diğer önemli veriler ISM imalat endeksi ve inşaat harcamaları olacak. ABD'de yaz saati uygulaması sona erdiği için iki veri de TSI 18.00'de açıklanacak.