Dolar/TL, 8,55'in altını test etti

Yurt içi piyasalar için haftanın en önemli ajandası olan Merkez Bankası Ağustos ayı PPK toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Karar piyasalarda oluşan güçlü beklentilere paralel olarak politika faizinin sabit bırakılması yönünde oldu.

Hafta boyunca 8,65 civarında değerlenen dolar/TL kuru, karar öncesinde 8,55 seviyelerine kadar çekilmişti. Faiz kararı açıklanmadan dakikalar önce 8,58'lerdeki kur 8,53'ün altına kadar geriledi. Euro/TL ise 10,0195'e çekildi.

Hem dolar/TL hem de euro/TL de yüzde 1'leri aşan kayıplar yaşansa da Dolar endeksinde 93 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketler Türk Lirası'nın gün için kazanımlarının bir kısmını vermesine neden oldu.

Hİsse senetleri yüzde 2,5 civarı primli

Karar öncesinde yüzde 1,2 civarı primli seyreden BİST 100 Endeksi, kararla birlikte kazanımlarını artırdı. BİST 100,'de kazançlar yüzde 2,5'i görürken endeks 1.445 puanda.

Dolar Endeksi'nde iki gündür yaşanan düşüş TL'ye destek oldu

Kur, dün ABD' enflasyon verisinin aylık bazda sınırlı da olsa düşüş göstermesiyle birlikte 8,66'dan 8,62 düzeyine çekilmişti. Dolar/TL'de dün yaşanan çekilmede Dolar Endeksi'nde yaşanan düşüş etkili oldu. Dünkü enflasyon verisinin ardından ABD Dolar Endeksi, bir haftalık yükselişine ara verdi ve endeks 92,80'lere kadar geriledi. Ancak ABD borsalarının açılmasıyla beraber Dolar Endeksi 93 sınırına doğru hareketlendi.