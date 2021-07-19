Dolar/TL 8,56 seviyelerinde

Dolar/TL, haftaya dar bantta yatay seyirle başladı. Geçen hafta 8.48 seviyelerine kadar inen ve ardından 8,50'nin üzerinde dengelenen kur, bu sabah 8,56 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır 8,55-8,75 bandında işlem gördü. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık üç haftadır devam ediyor. Analistler teknik açıdan 8,55 - 8,60 - 8,66'yı direnç seviyeleri, geri çekilmelerde ise 8,45 - 8,40'ı ise destek seviyeleri olarak izliyor.

Her ne kadar TCMB'nin politika faizinin önümüzdeki bir ay boyunca yüzde 19'da kalacağının anlaşılması endişeleri azaltsa da, önümüzdeki aylarda erken bir indirim olabileceğine yönelik endişeler tamamen ortadan kalkmış değil. Bankacılara göre bu haftaki PPK'da ek sıkılaştırma mesajı olmaması olumsuz bir gelişme olarak görülürken, bir indirim mesajı verilmemesi ise olumlu algılandı.

Piyasalarda bugün saat 14:00'de TCMB'nin erkene aldığı PPK özetleri takip edilecek. 28 Temmuz'da açıklanacak PPK özetlerini TCMB bugüne aldı.

TCMB gündemi açısından takip edilecek bir sonraki gelişme ise ayın son gününde gerçekleşecek yılın üçüncü enflasyon raporu olacak.

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 üzerine çıkarken, TCMB'nin tahmini yüzde 12.2 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar TCMB'den PPK öncesi belirgin yukarı revizyon bekliyorlardı. Ancak PPK'da buna yönelik bir sinyal olmaması piyasayı şaşırttı.

Tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, son verinin ardından ekonomistler yılsonu enflasyon beklentilerindeki düşüşleri azaltma eğilimini belirginleştirdiler. TÜFE ile ÜFE arasındanki farkın 25 puanın üzerine çıkması, enerji fiyat zamları ve kuvvetli büyüme TÜFE üzerindeki yukarı riskleri belirgin hale getirdi.

Brent petrol, OPEC+ sonrası 73 dolarda

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay için günlük 400 bin varil artırılmasını kararlaştırdı. Brent petrol bu sabah yaklaşık yüzde 1 geri çekilmeyle 73 dolardan işlem görüyor.