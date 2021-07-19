Dolar/TL 8,60'ın üzerini gördü

Dolar/TL, yüzde 1 yükselişle 8,60 seviyesine çıktı. Geçen hafta 8.48 seviyelerine kadar inen ve ardından 8,50'nin üzerinde dengelenen kur, yurtdışı etkisiyle 8,60 seviyelerine geldi.Yeni hafta başlangacında küresel risk iştahındaki zayıflamanın etkileri görülüyor. Para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan salgın vakaları küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Doların küresel çapta değerlenmesi içerde TL'nin de güç kaybetmesine neden oldu.

Analistler teknik açıdan 8,55 - 8,60 - 8,66'yı direnç seviyeleri, geri çekilmelerde ise 8,45 - 8,40'ı ise destek seviyeleri olarak izliyor.

Piyasalarda bugün saat 14:00'de TCMB'nin erkene aldığı PPK özetleri takip edilecek. 28 Temmuz'da açıklanacak PPK özetlerini TCMB bugüne aldı.

TCMB gündemi açısından takip edilecek bir sonraki gelişme ise ayın son gününde gerçekleşecek yılın üçüncü enflasyon raporu olacak.

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 üzerine çıkarken, TCMB'nin tahmini yüzde 12.2 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar TCMB'den PPK öncesi belirgin yukarı revizyon bekliyorlardı. Ancak PPK'da buna yönelik bir sinyal olmaması piyasayı şaşırttı.

Tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, son verinin ardından ekonomistler yılsonu enflasyon beklentilerindeki düşüşleri azaltma eğilimini belirginleştirdiler. TÜFE ile ÜFE arasındanki farkın 25 puanın üzerine çıkması, enerji fiyat zamları ve kuvvetli büyüme TÜFE üzerindeki yukarı riskleri belirgin hale getirdi.

Petrol ve altın düşüşte

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 değer kaybıyla 1.812,3 dolara gerileyen altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.804 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varili yüzde 1,5 düşüşle 72,40 dolar seviyelerine geriledi.

Düşüşte, salgında özellikle delta varyantından kaynaklı vaka sayılarında görülen artışın talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleri ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibariyle üretimi artırma kararının ardından artan arz fazlası endişeleri etkili.