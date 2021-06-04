Dolar/TL, 8,65'in altını gördü

Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi mesajlarıyla tarihi seviyelerini 8,88'e çıkaran dolar/TL haftanın geri kalanın 8,70'in altında geçirdi. Erdoğan'ın ardından Merkez Bankası Başkanı Şahab Kavcıoğlu'nun mevcut duruşun süreceği şeklinde yorumlanan açıklamaları kurların zirveden dönmesinde etkili oldu. Mayıs enflasyonunun düşüş kaydetmesi, faiz indirim endişelerini canlandırmasıyla TL'de başlayan değer kaybı, haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı istihdamının beklentilerin altında kalmasıyla dolar/TL kuru 8,65'in altına çekildi. Euro/TL ise 10,54-10,55 bandından işlem görüyor.

ABD'de Mayıs ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam artışı Mayıs ayında 559 bin oldu. Beklentiler mayıs ayında ülkede tarım dışı istihdam artışının 675 bin olması yönündeydi. Veriler ülkede tarım dışı istihdam verisinin ekonomist beklentilerinin altında kaldığına işaret ederken, ülkede işsizlik oranı yüzde 6,1'den yüzde 5,8'e geriledi.

Küresel piyasalar satışta, altın ve petrol geriledi

Asya borsaları Wall Street'in izleyerek haftanın son gününe düşüşle girdi. ABD ekonomisinde güçlenen toparlanmanın enflasyonu yükselteceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) koronavirüs desteklerini tahmin edilenden daha erken azaltmaya başlatacağı beklentileri hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturdu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.8 düşüş kaydederken, Çin lokomotif hisseler endeksi yüzde 0.1 düşüşle açıldı.

Altın dolardaki yükseliş ve tahvil getirilerinin artmasıyla iki haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından dün gün içerisinde 1,855 doları görmüştü. Sonrasında 1.870 dolar sınırına doğru toparlanan spot altın bu sabah da 1.870 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Hafta başında küresel ekonominin koronavirüs salgınından toparlandığı ve talebin artacağı beklentisiyle yükselen petrol fiyatları bugün Batılı ülkeler dışında aşılama çalışmalarının yavaş ilerlediği endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 ekside 71 dolar düzeyinde.