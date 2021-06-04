Dolar/TL, 8,70'in üzerinde güne başladı

Yurt içi piyasalarda aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif kur verileri beklenirken ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'de ekonominin durumunu göstermesi açısından küresel piyasalar tarafından da yakından izlenecek. Verilerin ardından Biden'ın açıklama yapacağı da bildirildi. Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in olası Türkiye değerlendirmesi de bekleniyor.

ABD'den dün gelen özel sektör isthidam verisinin ardından kendisini 8,70 seviyelerinin üzerine atan dolar/TL, bu sabah saatleir itibarıyla 8,71-8,72 bandında işlem görüyor. Euro/TL ise 10,56 düzeyinde yatay seyrediyor.

Küresel piyasalar satışta, altın ve petrol geriledi

Asya borsaları Wall Street'in izleyerek haftanın son gününe düşüşle girdi. ABD ekonomisinde güçlenen toparlanmanın enflasyonu yükselteceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) koronavirüs desteklerini tahmin edilenden daha erken azaltmaya başlatacağı beklentileri hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturdu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.8 düşüş kaydederken, Çin lokomotif hisseler endeksi yüzde 0.1 düşüşle açıldı.

Altın dolardaki yükseliş ve tahvil getirilerinin artmasıyla iki haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından dün gün içerisinde 1,855 doları görmüştü. Sonrasında 1.870 dolar sınırına doğru toparlanan spot altın bu sabah da 1.870 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Hafta başında küresel ekonominin koronavirüs salgınından toparlandığı ve talebin artacağı beklentisiyle yükselen petrol fiyatları bugün Batılı ülkeler dışında aşılama çalışmalarının yavaş ilerlediği endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,4 ekside 71 dolar düzeyinde.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 - TCMB tarafından bir gün önce açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu yayımlanacak. TCMB her zaman olduğu gibi enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunacak.

14:30 - TCMB'den ayrıca Reel Efektif Döviz Kuru verileri izlenecek. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Nisan ayında 62,29 seviyesinde açıklanmıştı.

Standard and Poors'un bir önceki hafta açıkladığı raporun ardından, bu kez Moody's'den Türkiye raporu beklenecek. Moody's de S&P gibi takvimde yer alan ülkeler hakkında rapor açıklamayabiliyor. Moody's Türkiye için kredi notunu "Negatif" görünüm ile "B2" seviyesinde tutuyor.

15:30 - ABD'de haftanın en önemli verisi olan işgücü verileri açıklanacak. Analistler 650 bin kişi civarında aylık artış tahmin ediyorlar. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi 978 bin kişi ile 680 bin olan tahminlerin üzerinde gelmişti. Ülkede tarım dışı istihdam geçen ay beklentilerin altında 266 bin artış göstermiş, işsizlik oranı yüzde 6,1 olmuştu.

ABD'de ayrıca fabrika siparişleri (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri bulunuyor.

Euro Bölgesi perakende satışları da piyasaların izleyeceği veriler arasında yer alıyor (12.00).

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları sanal bir toplantıda bir araya gelecekler.