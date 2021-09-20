Dolar/TL, 8,70'in üzerine çıktı

Piyasalar kritik haftaya hareketli başlıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve mesajları öncesinde dolar değerleniyor. Yurtiçinde ise Fed'in yanı sıra TCMB'nin nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor. İki önemli beklenti öncesinde; küresel çapta dolar değer kazanırken, yurtiçinde de TL zayıf görünümle açıldı.

Geçen hafta ortasından sonra yaptığı atakla 8,42'lerden 8,65'in üzerini gören dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde de yükselişini sürdürüyor. Sabah saatlerinde 8,64 düzeyinde yatay hareket eden dolar/TL, işlemlerin artmasıyla 8,70'in üzerine çıktı. Dolar/TL, son olarak temmuz ayının ilk haftasında 8,70'in üzerini görmüştü. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 8,8122 ile geçen mayıs ayının son günlerinde görülmüştü.

Dolar/TL, gün içi en yüksek seviye olarak 8,7266'yı gördü. Dolar kuruna paralel bir şekilde yükselişte olan euro/TL'de 10,2390 gün içi en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Saat 10.00 sularında dolar/TL'de işlemler 8,7080'den; euro/TL'de 10,2075'den gerçekleştiriliyor.

Gözler Fed ve TCMB'de

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 22 Eylül'de vereceği mesajlar piyasaların seyri açısından oldukça önemli. Yatırımcılar, güçlü gelen son verilerin ardından, varlık azaltımının ne zaman başlayacağına dair yeni sinyal almaya çalışacak. Küresel piyasalarda bu hafta ayrıca, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları da takip edilecek.

Yurt içi piyasanın odağında ise 23 Eylül'deki PPK toplantısı var. Piyasa anketlerine göre, politika faizinin yüzde 19'da sabit tutulması bekleniyor. Ancak beklenti bu yönde olsa da, bir faiz indirim olasılığının da fiyatlanmaya başladığı belirtiliyot.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı. Kavcıoğlu, halka kapalı olan yatırımcı toplantısı sonrası halka açık bir konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.