Dolar/TL, 9,50'nin üzerini gördü

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz inidirimi sonrası piyasalarda sert hareketler yaşandı.

Dolar/TL, ilk tepki olarak 9,49 ile rekor tazeledi. Euro/TL ise 11,06'ya kadar ulaştı.. İlk tepkinin ardından 9,42-9,43 düzeyinde dengelenen dolar/TL, kapanışa doğru yeniden tarihi seviyelerine yaklaştı. Euro/TL de benzer hareketle 11 liranın altından 11,05'in üzerine çıktı.

Piyasaların kapanmasının ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye'yi gri listeye aldığı haberleriyle birlikte dolar/TL'de 9,50'nin üzeri görüldü. Euro/TL de 11,07 sınırına yaklaştı.

Gram altında rekor

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi ise yatay seyrettiği günde yüzde 0,5 civarı değer kaybına döndü.

Gram altın, yüzde 3'e yakın primle 543 liraya ulaşarak yeni rekoru kırd. Gram altın 2020'nin Kasım ayında 540 TL'yi görmüştü.

10 yıllık faiz yüzde 20,40'a ulaştı

Karar öncesi 443 seviyesinde yer alan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i, 455 seviyesine yükselerek 6 ayın zirvesine çıktı.

10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,40 seviyesine tırmandı. Eylülden bu yana tahvil faizinde 350 baz puan yükseliş kaydedilmiş oldu.

Dolar/TL'de dün akşam 9,20'nin altı görülmüştü

Geçen haftayı üst üste rekorlar kırarak tamamlayan dolar/TL, bu hafta başında tarihi zirvesini 9,3460'a kadar taşımış, salı ve çarşamba günü düşüşe geçerek 9,20'nin altını görmüştü. Sabah saatlerinde 9,24 seviyelerinde seyreden dolar/TL, faiz kararından dakikalar önce yeniden 9,30'un üzerine tırmanmıştı. Dolar/TL'deki hareketlere benzer grafikler çizen euro/TL ise karardan hemen önceki dakikalarda 10,85 seviyelerindeydi.

Haftaya 1.410 seviyelerinden başlayan Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, haftanın ilk 3 gününde 1.430 puanın üzerine çıkmıştı.

"300 baz puanlık indirimin etkileri piyasaya yön vermeyi sürdürecek"

Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesini değerlendiren Analist Yusuf Topçu, piyasalardaki hareketleri DÜNYA ONLINE için yorumladı. Topçu'nun görüşleri şöyle:

"23 Eylül toplantısındaki sürpriz 100 baz puan indirimin ardından tüm odaklar 21 Ekim PPK toplantısına çevrilmişti. Kararın 2 hafta öncesinde Dolar/TL kurunda 8,87’den başlayan yükseliş, 14:00’daki kritik açıklama öncesinde 9,30 sınırında bekleme moduna girmişti. Beklenti 50 ila 100 baz puan arasında oluşabilecek bir faiz indirimiydi.

Politika faizinin 200 baz puan indirilmesinin piyasalarda beklenmedik bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç dakika içerisinde dolar kurunda bir ara 9,48’de oluşan fiyatlamanın bunu gösterdiğini değerlendiriyoruz. Kurda karar sonrası şimdilik 9,40 bandında dengelenme çabası var.

Borsa İstanbul’da yaşanan ani satışın devam edip etmeyeceğini yakından izliyoruz. 2021 yılının 19 Mart haftasında 1.256 dip seviyesini gören BIST-100 endeksi, bugünkü karar sonrası 1.418 desteğinin altına dahi tam olarak sarkmamış durumda.

TCMB, karar metninde politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını değerlendirse de faiz indirim döngüsünün şimdilik tamamen kapanıp kapanmadığı sorusu akıllarda kalmaya devam edecektir. Kesin olan ise; yaklaşık 1 ay içerisinde yapılan toplam 300 baz puan indirimin etkileri yılın kalan kısmında piyasalara farklı açılardan yön vermeyi sürdürecek."